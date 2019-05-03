Erdoğan: Trump'a ortak komisyon teklif ettim, Putin'le de paylaştım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 krizi konusunda ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı görüşmeyi anlattı. Erdoğan, söz konusu görüşmeye dair detayları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de paylaştığını kaydetti.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun 'Trump’a ortak komisyon teklif ettim, Putin’le de paylaştım' başlıklı haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı akşamı yapılan MYK toplantısında ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı telefon görüşmeleri hakkında kurmaylarına bilgi verdi.

© REUTERS / Kevin Lamarque Erdoğan ile Trump telefonda görüştü: S-400 için çalışma grubu teklifi gündeme geldi

Edinilen bilgilere göre, Erdoğan, Trump’a, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemine ilişkin içinde NATO’dan bir temsilcinin de bulanacağı ortak bir komisyon kurulması önerisini yaptığını anlattı. AK Parti kaynakları, Trump’ın bu öneriye ‘sıcak baktığını’ ancak ABD yönetiminde olumsuz yaklaşan bir yapının bulunduğunu dile getirdi.

MYK toplantısına, Putin’le yaptığı telefon görüşmesinden hemen sonra katılan Erdoğan, Putin’e Trump’la olan görüşmesini ve ABD’ye S-400 savunma sistemi konusundaki ortak komisyon önerisini anlattığını kaydetti.

'BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN İSİMLER DEĞİLDİR'

Erdoğan MYK toplantısında Venezüella'da yaşanan gelişmeleri de değerlendirdi. Erdoğan, “Bizim için önemli olan isimler değildir. Önemli olan sandıktan çıkana ve halkın tercihine saygı duymaktır. Libya konusunda da aynı şeyi düşünüyorum” dedi.