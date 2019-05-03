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09:17 03 Mayıs 2019
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    Beşiktaş'a ihtar çeken iş adamı Demirbaş: Benim locayı bilinçli seçtiler

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Locasının, kendisinden izinsiz bir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tahsis edildiğini belirten iş adamı Atalay Demirbaş, "Kimin geleceğini bana söylemediler ve locamı kullandılar. Benim locayı bilinçli seçtiler, çünkü tam ortada bir yer, protokolün karşısında ve orada Çarşı Grubu var" dedi.

    Sabah yazarı Mahmut Övür, "Beşiktaş Kulübü'nde İmamoğlu kavgası" başlığıyla yayımlanan yazısında "Yerel seçimlerin hemen ardından 13 Nisan'da oynanan Beşiktaş-Başakşehir maçı lig açısından önemliydi ama Ekrem İmamoğlu'nun henüz mazbatasını almadan oraya gitmesi maçı siyaseten de önemli hale getirdi" ifadesini kullandı.

    Övür, şöyle devam etti:

    Beşiktaş ile Medipol Başakşehir maçı, Ekrem İmamoğlu
    © AA / İsa Terli
    Övür: Beşiktaş, sahibine haber vermeden locayı İmamoğlu'na tahsis etmiş, işin mahkemelik olacağı çok açık
    Dün yazdım, sadece İmamoğlu'nun oraya gidip siyasi şov yapması değil, gittiği loca da tartışma konusu oldu.

    Çünkü İmamoğlu'nun maçı seyrettiği locanın sahibinden izin alınmamış. Dahası locaya bir siyasi aktörün konuk edileceği söylenmemiş. Bu yüzden locanın sahibi işadamı adına avukatı

    Beşiktaş Kulübü'ne ihtarname gönderdi. 29 Nisan tarihli ihtarnamede özetle 3 yıllığına ödenen 254 bin doların geri verilmesi isteniyor. Tam bir skandal...

    Bu sonuca imza atanlar da sıradan birileri değil, bir yanda cumhuriyeti kuran parti CHP'nin o sırada henüz mazbatasını almamış olan belediye başkanı, öte yanda Türkiye'nin en önemli kulübü Beşiktaş yönetimi. 100 yılı aşkın tarihe sahip iki kurum ve onları temsil eden Fikret Orman ve Ekrem İmamoğlu'ndan söz ediyorum.

    Akıl alır gibi değil. İşin siyaset boyutu bir yana, koca iki kurum, nasıl olur da sorunsuz bir loca ayarlayamaz?

    Hadi diyelim, İmamoğlu, kazanmanın dayanılmaz ağırlığı altında gözü hiçbir şeyi görmedi ve tıpkı Anıtkabir'e gitmek gibi toplumun sinir uçlarına dokunan siyaseten riskli adımlar attı.

    Peki Beşiktaş Kulübü neden böyle bir rezaletin yaşanmasına izin verdi?

    Bu sorunun cevabını bulmak için seçim öncesi siyaset kulislerine uzanmak gerekiyor. Gerekiyor, çünkü işin içinde yine siyasi beklentiler ve siyasi ’atraksiyonlar’ var. Bir tarafta mazbatasını almasa da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanan İmamoğlu, yanında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve ’mazbatayı ver, mazbatayı ver’ diye slogan attırılan Beşiktaş taraftarı. Tam bir siyasi şov...

    Beşiktaş ile Medipol Başakşehir maçı, Ekrem İmamoğlu
    © AA / İsa Terli
    Beşiktaş'tan İmamoğlu'nun locası için ihtarnameye yanıt
    Daha önce yine bu köşede, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın, kulübün avukatlığını da yapan Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu Beşiktaş'a Belediye Başkanı yapmak için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü yazmıştım. İşte sözünü ettiğim Mahmutyazıcıoğlu, bu loca skandalına da imza atan isim.

    İmamoğlu'nu sahanın en görünen, etkileyici locasına götüren ve ilişkileri kuran da o. Sorun belki de işin siyasi şova dönüştürülmesinde. Olayın bu yönünü Beşiktaş Kulübü'ne ihtar çeken işadamı Atalay Demirbaş'a sordum. ’Beni kullandılar’ diyen Demirbaş, rahatsız olduğu noktayı şöyle anlattı:

    ‘Kimin geleceğini bana söylemediler ve locamı kullandılar. Benim locayı bilinçli seçtiler, çünkü tam ortada bir yer, protokolün karşısında ve orada Çarşı Grubu var. Siyasi şov içinorganize edildi. Benim ismimi neden siyasi bir şova alet edip, kullanıyorsunuz? Buna kimsenin hakkı yok.’

    Neresinden bakarsanız bakın, bir kulübü ihtar çekilecek noktaya getirmek bir yönetim başarısızlığıdır.

    Dahası, farklı düşüncelere sahip milyonlarca taraftarı olan Türkiye'nin en önemli kulübünü, birileri kendi küçük hesapları uğruna siyasete alet etmeye kalkıyorsa derin ve saygın Beşiktaş tarihine gölge düşürüyor demektir. Beşiktaş camiası buna izin vermemeli.

    ÖZEN KUZU'DAN CEVAP HAKKI

    Ekrem İmamoğlu (sağda) maçı Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman (solda) ile izledi.
    © AA / Serhat Çağdaş
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    Loca kavgasında adı geçen iş adamlarından biri de Özen Kuzu... Türkiye'de önemli projelere imza atan Kuzu İnşaat'ın sahibi Özen Kuzu, o maça oğluyla gittiğini ve İmamoğlu ile aynı locada olmalarının tesadüf olduğunu söyledi. Bir süre sonra locadan ayrıldığını söyleyen Kuzu, kendisine yöneltilen suçlamalara da cevap verdi:

    ‘İhtarnameyi çeken şahısla şirketimiz arasında hukuki bir sorun var. Bu sorunu, hiç ilgisi olmayan bir konuda devreye sokarak medya üzerinden algı oluşturmaya çalışıyor. Benimlocayla, locanın ayarlanmasıyla hiçbir ilgim yok. Oraya yakın bir dostumun aracılığıyla gittim. Aramızdaki hukuki davayla, locada bulunmam arasında nasıl bir ilgi olduğunu da doğrusu anlamış değilim. Şirketimize ve şahsıma yönelik haksız suçlamalarını reddediyor, hukuki yollara başvuracağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyorum.’"

    Etiketler:
    kriz, Sabah, Mahmut Övür, loca, Fikret Orman, Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş
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