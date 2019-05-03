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09:17 03 Mayıs 2019
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    Süleyman Soylu

    Soylu: Rabia Naz'ın babası hafta sonu beni aradı ve onunla iki saate varan bir görüşme yaptım

    © AA / Barış Oral
    Türkiye
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 11 yaşındaki Rabia Naz'ın şüpheli ölümüne ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Devlet olarak bu işin peşini bırakmadıklarını belirten Soylu, "Rabia Naz'ın babası hafta sonu beni aradı ve onunla iki saate varan bir görüşme yaptım" dedi.

    Sabah yazarı Tuba Kalçık, "Aileler geçmişe göre bilinçlendi" başlığıyla yayımlanan yazısında "Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğunun uğradığı cinsel saldırı, başta Küçükçekmece halkı olmak üzere toplumun büyük bir bölümünü ayağa kaldırdı. Çocuk istismarı bir insanlık suçudur" dedi.

    DHA
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    "Hem Küçükçekmece'deki bu yürekleri yakan istismarı, hem de Rabia Naz davasını konuşmak için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüm" ifadesini kullanan Kalçık, şöyle devam etti:

    'ARTIK SUSMUYORLAR'

    "Kolluk ve adalet teşkilatımızla birlikte Küçükçekmece'deki cinsel istismar olayının tüm yönleri ile aydınlatılması için çok ciddi çalışma yürüttüklerini belirten Soylu, ‘Arkadaşlarım 240 saat çalışarak tüm kamera kayıtlarını inceledi ve faili kısa bir sürede yakaladık’ dedi. Böyle sapkınlıkların bir daha yaşanmaması için bakanlık olarak ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Soylu, ‘Aileler de geçmişe göre bilinçlendi, artık etraf ne der kaygısı ile susmuyor, gelip şikayetçi oluyorlar. Bu çok önemli’ dedi.

    Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan
    © Fotoğraf : Twitter
    Rabia Naz soruşturmasında rapor bilmecesi
    Bakanlık olarak istismar olaylarında geçmiş döneme göre şikayetlerin arttığını da söyleyen Soylu, ‘Çocuk veya kadın tüm istismar olaylarının önlenmesi, engellenmesi için kararlı biçimde mücadele ediyoruz ve bununla karşı karşıya kalanın bildirmesi konusunda da bir bilinçlendirme ortaya koyuyoruz’ dedi. Soylu, kamuoyunun gündeminde olan Rabia Naz davasına ilişkin ise şunları söyledi:

    ‘Rabia Naz'ın babası hafta sonu beni aradı ve onunla iki saate varan bir görüşme yaptım. Bana olay ilk 'Rabia Naz öldürüldü ve hatırı sayılır birileri araya girerek olay kapatıldı' diye geldi. Ben de böyle bir şey asla olamaz dedim ve yakından ilgilendim. Birçok defa müfettiş de gönderdim. Babaya da anlattığım gibi bu olayın devlet olarak peşini bırakmıyoruz. Yeniden, müfettişler gönderildi olayı teftiş ediyorlar. İdari tarafa eksiklikleri olan ve kusurlu gördüğümüz birkaç kişi için de müfettişler gönderdik. Ben de evlat sahibiyim; babanın acısını anlıyorum ve yakından hissediyorum. Bu olayın tüm yönleriyle açığa kavuşturulması için her şeyi yapıyoruz.’"

    Etiketler:
    çocuk, devlet, ölüm, Şaban Vatan, Rabia Naz, Sabah gazetesi, Tuba Kalçık, İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu
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