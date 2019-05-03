Soylu: Rabia Naz'ın babası hafta sonu beni aradı ve onunla iki saate varan bir görüşme yaptım

Sabah yazarı Tuba Kalçık, "Aileler geçmişe göre bilinçlendi" başlığıyla yayımlanan yazısında "Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğunun uğradığı cinsel saldırı, başta Küçükçekmece halkı olmak üzere toplumun büyük bir bölümünü ayağa kaldırdı. Çocuk istismarı bir insanlık suçudur" dedi.
'ARTIK SUSMUYORLAR'
"Kolluk ve adalet teşkilatımızla birlikte Küçükçekmece'deki cinsel istismar olayının tüm yönleri ile aydınlatılması için çok ciddi çalışma yürüttüklerini belirten Soylu, ‘Arkadaşlarım 240 saat çalışarak tüm kamera kayıtlarını inceledi ve faili kısa bir sürede yakaladık’ dedi. Böyle sapkınlıkların bir daha yaşanmaması için bakanlık olarak ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Soylu, ‘Aileler de geçmişe göre bilinçlendi, artık etraf ne der kaygısı ile susmuyor, gelip şikayetçi oluyorlar. Bu çok önemli’ dedi.
‘Rabia Naz'ın babası hafta sonu beni aradı ve onunla iki saate varan bir görüşme yaptım. Bana olay ilk 'Rabia Naz öldürüldü ve hatırı sayılır birileri araya girerek olay kapatıldı' diye geldi. Ben de böyle bir şey asla olamaz dedim ve yakından ilgilendim. Birçok defa müfettiş de gönderdim. Babaya da anlattığım gibi bu olayın devlet olarak peşini bırakmıyoruz. Yeniden, müfettişler gönderildi olayı teftiş ediyorlar. İdari tarafa eksiklikleri olan ve kusurlu gördüğümüz birkaç kişi için de müfettişler gönderdik. Ben de evlat sahibiyim; babanın acısını anlıyorum ve yakından hissediyorum. Bu olayın tüm yönleriyle açığa kavuşturulması için her şeyi yapıyoruz.’"
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)