Yeni Şafak: Maltepe'deki sandıklarda terör izi aranacak

Yeni Şafak'ta yer alan haberde İstanbul'un Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe ilçelerinde başlatılan soruşturmaya dair bazı detaylara yer verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün, İstanbul'un Kadıköy, Maltepe ve Ataşehir ilçelerinde sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 32 ayrı soruşturma başlatıldı.

Soruşturmalar kapsamında savcılık, ilgili ilçe seçim kurullarından usulsüzlük yapıldığı ileri sürülen sandıklarla ilgili oy sayım tutanakları ve çalışan görevlilerin kimlik bilgilerini istedi.

© Fotoğraf : Twitter Altaylı: YSK'ya yönelik 'psikolojik baskı' çok açık

Bilgilerin ulaşmasının ardından savcılık, bu ilçelerde görev yapan sandık kurulu başkanı ve üyeleri ile sandık sayım sonuçlarının veri girişini yapan görevlilerden oluşan 100'ün üzerinde kişiyi 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırdı.

10 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre 'görevi kötüye kullanma' ve 'Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un' ilgili maddelerince başlatılan soruşturma kapsamında, bu şüphelilerden 10’unun ifadesine başvuruldu. Savcılığın ifade alma işlemi sırasında şüphelilere 'daha önce bir seçimde görev alıp almadığı', 'seçim günü görev dağılımının nasıl gerçekleştirildiği', 'sandık sayımının nasıl yapıldığı', 'tutanaklara attıkları imzaların kendilerine ait olup olmadığı' şeklinde sorular yönelttiği öğrenildi.

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'MÜDÜR DE ÇAĞRILDI'

"İfadeye çağrılanlar arasında Maltepe İlçe Seçim Kurulu Müdürü Emel Kaplan’ın da olduğu iddia edildi. Kaplan, oyların yeniden sayımı sırasında verdiği kararlarla ilgili eleştiri konusu olmuştu. Sandık başında AK Parti ve MHP’lilerle, CHP’li üyeler arasında çıkan tartışmaya dahil olan Kaplan, Maltepe Birinci ve ikinci Seçim Kurulu başkanlarıyla birlikte çok konuşulan bir karara imza atmıştı.

Kaplan kararında doğrudan MHP ve AK Parti’yi kavga ortamı yaratmakla suçlamıştı. AK Parti tarafından yapılan suç duyurusunda da Kaplan’ın seçim kurulu görevlilerin 'seçim sonucunu etkileyecek derecede bir çok usulsüzlükler yaparak görevini kasten kötüye kullandığı' iddia edilmişti.

MHP tarafından yapılan suç duyurusunda kanuna aykırı olarak Maltepe dışında ikamet eden 900’ü aşkın kişiye sandık kurullarında görev verildiği ifade edilmişti. Dilekçede bu kişilerin 117’sinin birinci dereceden akraba olduğu vurgulanmıştı.

'TERÖR İZİ ARANACAK'

Anadolu Örgütlü Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu, Maltepe’da görev yapan ve birinci dereceden yakınları terör örgütleriyle bağlantılı olan sandık başkanı ve üyeleriyle ilgili resen soruşturma başlattı. Soruşturma Bürosu, yürütülen soruşturma kapsamında bu kişilerin sandık başkanı ve üyesi olma şartları taşıyıp taşımadığını araştırıyor."