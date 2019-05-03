İmamoğlu yeniden Anıtkabir'de

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li belediye başkanlari ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

Belediye Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya gelen CHP'li belediye başkanları, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti.

​Anıtkabir ziyaretinden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğu, "Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları olarak Ankara'da yapacağımız bir günlük ortak çalışma öncesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi ikametgahı olan Anıtkabir'i ziyaret ettik" diye yazdı.

CHP, 31 Mart seçimlerinin ardından bütün belediye başkanlarının katılımıyla bugün ilk kez bir araya geliyor.

Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları olarak Ankara'da yapacağımız bir günlük ortak çalışma öncesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi ikametgahı olan Anıtkabir'i ziyaret ettik. pic.twitter.com/4LqMke2Bz7 — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 3 мая 2019 г.

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31 Mart seçimlerinde İBB Başkanı seçilen ancak mazbatasını almadan Anıtkabir'i ziyaret eden İmamoğlu, AK Parti ve MHP tarafından eleştirilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mazbatasını almadığı halde Anıtkabir Özel Defteri'ni 'Büyükşehir Belediye Başkanı' sıfatıyla imzaladığı için İmamoğlu'na sert sözlerle yüklenmiş, "Bunun önce usul, erkan öğrenmesi lazım. Kalkıp daha mazbatasını almadığı bir yerde altına da böyle bir isim işledi ve şimdi ne oldu? Milli Savunma Bakanlığı da defteri oradan çekti, aldı" demişti.

Erdoğan'a yanıt veren İmamoğlu, "Anıtkabir'e ne zaman fırsat bulsam giderim. Defteri almışlarsa bir daha gider, bir daha yazarız. Anıtkabir'e gitmek bizim için çok değerli. Yine gider yazarız, sorun olmaz" ifadesini kullanmıştı.