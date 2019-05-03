İmamoğlu: Yapılmış bir seçimin üzerine başka bir yorum düşünmüyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantı için Ankara'da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İmamoğlu, sandık kurulu üyelerinin ifadeye çağrılması konusundaki soruyu ise şöyle yanıtladı:
"Hukuki süreç... YSK son sözü söylecek kurum. Son söz çok önemli, Türkiye demokrasi için önemli. Ağır bir yükleri var. Bu yükün artık hafifletilmesi için milletin beklentisini ortaya koyması gerekiyor. Sandık kurulları konusu. Şu an yapılan şey, kendilerini sorgulamaları gibi bir şey oluyor. Çok tedbirli, temkinli izliyoruz. Türkiye'nin bunca yıl verdiği demokrasi mücadelesine katkı sunan seçimlerin yine en sağlıklı şekilde yapıldığı, Türkiye'nin geleceğe aydınlık bir şekilde bakabildiği ve evet 'Bu ülkede seçimler yapılıyor, kazanan da koltuğuna oturuyor' hissinin sağlamlaştığı bir karar vereceklerdir diye umuyorum ve bekliyorum."
'ŞU AN SADECE YSK'YI TAKİP EDİYORUM'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin seçimlerin tekrarlarlanması çağrısına ilişkin bir soruya karşılık “Ben YSK’yı takip ediyorum şu an sadece” ifadelerini kullandı.
'KARAR HİÇ DE ADİL OLARAK GÖZÜKMÜYOR'
Çamlıca Camii'nin açılışı için davet almadığını belirten İmamoğlu, "Önemli bir açılış, sayın Cumhurbaşkanı'nın da katılacağı. Ben bir davet almadım. Davet alsam, programımını ona göre düzenlerdim. Ama olsun Ankara'dayız. Hacı Bayram Camii'ne gideriz. O güzel manevi ortamda duamızı ederiz; milletimiz, İstanbul'umuz, Türkiye'miz için" diye konuştu.
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