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13:55 03 Mayıs 2019
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    Ekrem İmamoğlu

    İmamoğlu: Yapılmış bir seçimin üzerine başka bir yorum düşünmüyoruz

    © DHA /
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK'nın seçimle ilgili son kararı söyleyeceğini vurgulayarak, "Biz yapılmış seçimin üzerine asla başka bir yorum düşünmüyoruz" dedi. İmamoğlu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle resmi açılışı yapılacak olan Çamlıca Camii'ye davet edilmediğini söyledi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantı için Ankara'da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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    © AA / İbrahim Erikan
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    YSK'nın seçimlerin yenilenmesi kararı vermesi durumunda ne yapacağına yönelik bir soruyu İmamoğlu, "Biz yapılmış seçimin üzerine asla başka bir yorum düşünmüyoruz" diye yanıtladı.

    İmamoğlu, sandık kurulu üyelerinin ifadeye çağrılması konusundaki soruyu ise şöyle yanıtladı:

    "Hukuki süreç... YSK son sözü söylecek kurum. Son söz çok önemli, Türkiye demokrasi için önemli. Ağır bir yükleri var. Bu yükün artık hafifletilmesi için milletin beklentisini ortaya koyması gerekiyor. Sandık kurulları konusu. Şu an yapılan şey, kendilerini sorgulamaları gibi bir şey oluyor. Çok tedbirli, temkinli izliyoruz. Türkiye'nin bunca yıl verdiği demokrasi mücadelesine katkı sunan seçimlerin yine en sağlıklı şekilde yapıldığı, Türkiye'nin geleceğe aydınlık bir şekilde bakabildiği ve evet 'Bu ülkede seçimler yapılıyor, kazanan da koltuğuna oturuyor' hissinin sağlamlaştığı bir karar vereceklerdir diye umuyorum ve bekliyorum."

    'ŞU AN SADECE YSK'YI TAKİP EDİYORUM'

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin seçimlerin tekrarlarlanması çağrısına ilişkin bir soruya karşılık “Ben YSK’yı takip ediyorum şu an sadece” ifadelerini kullandı.

    'KARAR HİÇ DE ADİL OLARAK GÖZÜKMÜYOR'

    metro
    © AA /
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    İmamoğlu, metro gelirlerine el konulacağı iddialarıyla ilgili olarak, "Seçimden önce ve seçimden sonra diye bakıyoruz. İzliyoruz, hukuksal süreçleri var. İnceliyoruz, fikrimizi beyan edeceğiz. Farklı duyumlarımız var. KHK şeklinde... Alınan karar hiç de adil bir karar olarak gözükmüyor" açıklamasında bulundu.

    Çamlıca Camii'nin açılışı için davet almadığını belirten İmamoğlu, "Önemli bir açılış, sayın Cumhurbaşkanı'nın da katılacağı. Ben bir davet almadım. Davet alsam, programımını ona göre düzenlerdim. Ama olsun Ankara'dayız. Hacı Bayram Camii'ne gideriz. O güzel manevi ortamda duamızı ederiz; milletimiz, İstanbul'umuz, Türkiye'miz için" diye konuştu. 

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    Etiketler:
    Çamlıca Camii, Devlet Bahçeli, Metro, AK Parti, MHP, YSK, İBB, Ekrem İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, Ankara
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