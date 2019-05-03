CHP'li Tanal: Yıldırım neden hâlâ Çankaya Köşkü'nde ikamet ediyor?

Başbakanlığı döneminde başbakanlık bünyesinde bulunan Çankaya Köşkü'nde oturmaya başlayan Binali Yıldırım, Meclis Başkanı seçilince de ikametini değiştirmedi.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis’e verdiği soru önergesinde, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Çankaya Köşkü'nde oturmasını gündeme getirdi.
Tanal, "Sadece milletvekili sıfatı taşıyan Binali Yıldırım'ın, şu anda eski Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde oturması ve maaşları devlet tarafından ödenen personelin hizmetine koşuşturması saltanat sürmek midir, keyfilik midir, yasaya uygun mudur?" diye sordu.
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