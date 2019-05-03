CHP'li Tanal: Yıldırım neden hâlâ Çankaya Köşkü'nde ikamet ediyor?

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AK Parti'nin yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan ve şu an sadece milletvekili sıfatı taşıyan Binali Yıldırım'ın halen Çankaya Köşkü'nde ikamet etmesini Meclis gündemine taşıdı.

Başbakanlığı döneminde başbakanlık bünyesinde bulunan Çankaya Köşkü'nde oturmaya başlayan Binali Yıldırım, Meclis Başkanı seçilince de ikametini değiştirmedi.

TBMM Başkanlığı'ndan istifa ederek 31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin İstanbul belediye başkan adayı olan Yıldırım halen köşkte oturuyor.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis’e verdiği soru önergesinde, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Çankaya Köşkü'nde oturmasını gündeme getirdi.

Tanal, "Sadece milletvekili sıfatı taşıyan Binali Yıldırım'ın, şu anda eski Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde oturması ve maaşları devlet tarafından ödenen personelin hizmetine koşuşturması saltanat sürmek midir, keyfilik midir, yasaya uygun mudur?" diye sordu.