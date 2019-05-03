Fahrettin Altun'dan ABD'nin basın özgürlüğü açıklamasına tepki

Altun, ABD Büyükelçiliği'nin bu sabah yaptığı "Türkiye’yi ifade özgürlüğüne, adil yargılanma güvencesine ve yargı bağımsızlığına saygı göstermeye, bunları teminat altına almaya çağırmayı sürdüreceğiz" açıklamasına tepki gösterdi.

Twitter hesabından İngilizce paylaşım yapan Altun, "ABD'yi basın özgürlüğünün arkasına saklanmayı bırakmaya çağırıyoruz. Washington, aşırı yoksulluk ve ırk ayrımcılığı gibi sorunlara odaklanmalı" ifadelerini kullandı.

We will continue to urge the United States to stop hiding behind press freedom.

Instead of pointing fingers at other nations, Washington must focus on addressing longstanding problems such as extreme poverty and racial discrimination. https://t.co/FlcrZfX1UC — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 3, 2019

​