Soylu açıkladı: Son 5 yılda 20 bin 474 kişi hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle işlem yapıldı

CHP Balıkesir Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Ensar Aytekin'in, Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması talebiyle ilettiği '2013–2018 yılları arasında sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında işlem yapılan kişilerin sayısı ve aldıkları cezalara' ilişkin sorusuna yanıt geldi.

İçişleri Bakanı Soylu, 2013-2018 yılları arasında sosyal medya paylaşımı nedeniyle 20 bin 474 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Soylu'nun yanıtında ceza alanların sayısı ise paylaşılmadı.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada sosyal medya paylaşımları nedeniyle yapılan işlemlerde sindirme politikası güdüldüğünü belirten Aytekin, "Son 5 yılda 20 bin 474 vatandaş hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle işlem yapılması düşünce özgürlüğüne vurulmak istenen pranganın işaretidir" dedi.