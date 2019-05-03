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17:01 03 Mayıs 2019
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    IDEF 2019

    Savunmadaki büyük buluşma IDEF 2019 sona erdi

    © İHA /
    Türkiye
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    Dünyanın önde gelen savunma sanayisi etkinliklerinden 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'19) sona erdi.

    © Sputnik / Алексей Мальгавко
    Rusya, IDEF-2019’da ‘Admiral Essen’ adlı yeni fırkateynini sundu
    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, düzenlediği basın toplantısında IDEF'19 organizasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    IDEF'in oldukça yoğun bir katılımla gerçekleştirildiğini ifade eden Demir, 60'ı aşkın ülke ve bini aşkın firmanın katılımıyla yapılan fuarda, katılımcılar arasında yerli-yabancı dağılımının hemen hemen eşit olduğunu söyledi.

    Fuara, 71 ülkeden 153 heyet katıldığını ve başkanlık düzeyinde 49 üst düzey resmi heyet ve ikili iş birliği görüşmesi yapıldığını anlatan Demir, iyi niyet anlaşması, mutabakat metni, iş birliği anlaşması şeklinde 75 imza töreni gerçekleştirildiğini belirtti.

    Demir, ihracat anlamında Türk savunma sanayi şirketi FNSS ve Endonezya PT Pindad firmaları arasında Orta Ağırlıkta Tank Seri Üretim sözleşmesi, ASELSAN ve Ukrayna STE arasında SKIFT Anti-Tank Füze sistemi için termal kamera tedarik sözleşmesi, ASELSAN ve STE arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin haberleşme ihtiyacına yönelik yazılım tabanlı askeri telsiz tedarik sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti ve Gine Cumhuriyeti arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması imzalandığını bildirdi.

    Fuarın Türkiye'de savunma sanayisinin vitrinini teşkil ettiğini dile getiren Demir, şunları kaydetti:

    "Özellikle yabancı katılımcılar ve heyetler Türkiye'nin geldiği noktayı hayretle izleyip sitayişle bahsettiler. Özellikle daha önce Türkiye'yi çok bilmeyen, daha önce katılmamış ülkeler, kişiler, gördükleri karşısında gerçekten şaşırdıklarını belirttiler. Bu da ülkemiz ve savunma sanayimizin tanıtımı konusunda daha fazla gayret göstermemiz gerektiğini bir kez daha ispat etti. Çünkü mevcut kabiliyetler çok fazla bilinmeyebiliyor. Genelde ülkemizin tarihsel olarak savunma sanayisi ihracatçısı ülke sınıfında olmaması bu algıyı oluşturuyor ama artık bunun değiştiği, Türkiye'nin de bir oyuncu olarak alanda yer aldığı görülebiliyor."

    Büyük yabancı firmaların katılımının sınırlılığına dikkati çeken Demir, "Bunu şöyle yorumluyorum: Artık biz Türkiye'de kolay kolay mal satamayız anlayışıyla çok da büyük bir varlık gösterme ihtiyacı duymadılar veya Türkiye'nin olduğu ortamda bizim ürünlerimizden ise Türkiye'nin ürünleri daha öne çıkar gibi bir algı oluştu sanırım" dedi. 

    Demir, fuar boyunca 130 etkinlik gerçekleştirildiğine değinerek, bunun önemli bir rakam olduğunu söyledi.

    FUARDA ÖNE ÇIKAN PLATFORMLAR

    IDEF 2019 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
    © AA / Murat Çetinmühürdar
    IDEF 2019 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı İstanbul’da başladı
    Fuarda öne çıkan ürünlere ilişkin sorular üzerine Demir, insansız hava aracı ve helikopter platformlarındaki yeni ürünler, elektromanyetik top, çeşitli lazer kabiliyetleri, kara araçlarındaki çeşitlilik, zırh çeliği, çeşitli motor ve güç grubu çözümlerinin dikkati çektiğini ifade etti.

    İnsansız kara araçlarında çeşitli sınıflarda ürünlerin gözlemlendiğine işaret eden Demir, siber güvenlik ürünleri, yazılımlar, Özgür Projesi, Hürkuş'un dijital kokpiti, radar, roket, mühimmat, hafif sınıf silahlar gibi ürünlerin de ilgiyle takip edildiğini anlattı.

    2021 yılında daha albenili, daha geniş katılımlı bir fuar olmasını beklediklerini dile getiren Demir, bu fuarda belirli ölçüde görülen ürünlerin performanslarının da gelecek IDEF'te ortaya konulmasını, uluslararası katılımcı ve delegasyon sayısının artmasını hedeflediklerini kaydetti.

    S-400 DEĞERLENDİRMESİ

    Demir, ABD'den gelen Türkiye'nin S-400 tedarikine yönelik yorumların hatırlatılması üzerine, Türkiye'nin kararını verdiğini ve bunun gerçekleştirileceğini vurguladı.

    F-35 ve S-400'ün birlikte olamayacağı konusunda mantıklı ve teknik argümanları dinlemeye, riskler varsa gerekli tedbirleri almaya hazır olduklarını ifade eden Demir, "Bu konuda şimdiye kadar tek bir görüşme, çalışma yapılmak istenmedi. Bu sistemlerin Türkiye'ye uyumlu, kendi yazılım ve dost-düşman tanıma sistemlerimizle beraber çalışması için tedbirleri aldığımızı söylüyoruz. Bu anlaşılmak istenmiyorsa bilmiyorum. Biz artık bunun anlaşılmak istenmediği kanaatindeyiz. Eğer bir teknik heyet kurulursa lütfen bize göstersinler nedir risk, tehlike. Aldığımız tedbirleri bilmiyorlar, tehlikenin ne olduğunu anlatmıyorlar" diye konuştu.

    Etiketler:
    savunma, IDEF 2019
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