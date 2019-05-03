TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Önümüzdeki seçimsiz dönem ekonomiyi olumlu yöne çevirecek

Bloomberg HT'deki Finans Merkezi programına konuk olan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski seçimsiz dönemin başlamasıyla olumsuz durumun olumluya döneceğini söyledi ve uzun vadeli tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.

© Fotoğraf : CHP Kılıçdaroğlu, TÜSİAD Başkanı Kaslowski ile görüştü

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski "Ekonomide son 5 sene içinde yoğun seçim döneminden geçtiğimiz için kısa vadeli politikalara odaklanmıştık, bu da yatırım ortamında olumsuz etkiler ortaya çıkarttı, yatırımlar azaldı. Enflasyon yavaş yavaş yükseldi. Önümüzdeki dönemde 4.5 yıllık seçimsiz dönem var. Dolayısıyla artık bu olumsuz durumun pozitife dönmesi söz konusu" dedi.

REFORM VURGUSU

Kalıcı ve uzun vadeli tedbir ve reformların ele alınması gerektiğini söyleyen Kaslowski "İlk başta tek haneli enflasyona geri dönebilmek için sıkı para politikası ele alınmalı. Bunun başarılı olması için sıkı maliye politikasına da ihtiyaç var. Bu ikisi beraber ele alınınca enflasyonda olumlu sinyaller alırız" diye konuştu.

Türk Lirası'na ve ekonomiye güveni sağlamak için mikro reformlara da ihtiyaç olduğunu kaydeden Kaslowski "O reformları da detaylı şekilde ortaya koymamız ve önceliklendirmemiz lazım" dedi.

'ENFLASYON TEK HANEYE İNERSE TL'DE DENGE BULUNUR'

© AA / Arif Hüdaverdi Yaman TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Artık ekonomide sadece iki konu olmalı, istikrar ve verimlilik

TL'de son dönemdeki değer kaybını değerlendiren Kaslowski tek haneli enflasyonun önemine dikkat çekerek şunları söyledi, "Tek habneli enflasyon dönemlerinde kimse TL'nin değeri ile ilgilenmiyor, piyasa belli bir dengeye geliyor. Bugünkü volatilite öngörülebilirliği olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla enflasyonu tek haneye indirdiğimizde faizlerde de, TL'de de belli istikrar ve denge bulunur" diye konuştu.

2 gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile toplantı yaptıklarını belirten Kaslowski "önümüzdeki dönem için reformları tanımlama, bunu da beraber yapma niyetimizi ortaya koyduk. İlertide yapabileceğimiz çalışmalarla reform ajandasına katkıda bulunmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

'ARZUMUZ, YSK'NIN KARARINI BİR AN ÖNCE VERMESİ'

İstanbul'daki seçim belirsizliğine dair Kaslowski "Arzumuz bu kararı YSK'nın bir an önce vermesidir. Çünkü seçim dönemlerinin belirsizlik artışından dolayı olumsuz etkisi oluyor. Biz seçimsiz döneme bir an önce girip uzun vadeli reformları hayata geçirmeyi arzuluyoruz" dedi.

REFORMLAR

Reformları 3 gruba ayırdıklarını belirten Kaslowski "birinci grup finansal istikrar sağlayacak reformlar, verimlilik ve rekabet ortamını iyileştirecek reformlar, bir de kapsayıcı büyüme için gerekli reformlar. Bu alt başlıkları detaylı şekilde çalışmak önemli...Kurumların güçlenmesinden tutun eğitime, bölgeler arası eşitsizliği gidermek gibi birçok mikro reform detaylandırılmalı. Bu açıdan STK'larla da ciddi işbirliğine ihtiyaç var." dedi.

'AB İLE BİRÇOK ORTAK ÇIKARIMIZ VAR'

Kaslowski konuya dair şunları söyledi; "Avrupa Parlamentosu seçimi de olacağı için söylemler daha da negatif olabilir. Biraz daha zorluklar yaşayabiliriz. Temelde AB ile birçok ortak çıkarımız var. Turizmden güvenliğe enerjiden ticarete büyük bir işbirliğimiz olan bölge ve potansiyeli de çok büyük"