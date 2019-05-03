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17:01 03 Mayıs 2019
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    Türk Tabipleri Birliği üyeleri hakkındaki davada karar: 11 kişiye hapis cezası

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    'Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur' açıklamalarının ardından haklarında dava açılan TTB'nin 2016-2018 dönemi Merkez Konsey üyeleri üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, 11 hekime 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan ikişer kez 10 ay hapis cezası verdi.

    TSK'nın Zeytin Dalı harekatına ilişkin 'Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur' açıklaması yapan Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 2016-2018 dönemi Merkez Konsey üyeleri hakkında açılan davanın 3. duruşması bugün Ankara Adliyesi’nde görüldü.

    ​Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, mahkeme 11 hekime 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan ikişer kez 10 ay hapis cezası verdi.

    Mahkeme ayrıca Hande Arpat'a sosyal medya paylaşımlarıyla 'terör örgütü propagandası' yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Şeyhmus Gökalp ise 'terör örgütü propagandası' suçundan beraat etti.

    'TTB SAVAŞIN BİR HALK SAĞLIĞI SORUNU OLDUĞUNU SÖYLEMEKTEN VAZGEÇMEYECEK'

    Türk Tabipler Birliği (TTB)
    © Fotoğraf : http://www.ttb.org.tr
    'Savaş halk sağlığı sorunudur' diyen TTB Merkez Konseyi üyesi doktorlara baskın ve gözaltı
    Adliye önünde açıklama yapan TTB Başkanı Sinan Adıyaman, karara tepki gösterdi. "Biz tıp etiğinin bize öğrettiği şeyi uyguladık" diyen Adıyaman, "Savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledik. Bunu üç duruşmada da yaptığımız savunmalarda ortada bir suç olmadığını söyledik. Bizim yaşam hakkı için çalıştığımızı anlattık" dedi.

    Cezaya itiraz edeceklerini söyleyen Adıyaman, "Mahkemeden ceza çıktı biz bunu kabul etmiyoruz. Biz bunu iptal ettirmek için elimizden geleni yapacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. TTB savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğunu söylemekten hiçbir zaman vazgeçmeyecektir" diye konuştu.

    2016-2018 yıllarında TTB Merkez Konsey’de yer alan isimler şöyle: Mehmet Raşit Tükel, Sinan Adıyaman, Ayfer Horasan, Bülent Nazım Yılmaz, Dursun Yaşar Ulutaş, Funda Barlık Obuz, Hande Arpat, Mehmet Sezai Berber, Mustafa Tamer Gören, Selma Göngür, Şeyhmuz Gökalp.

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    Etiketler:
    Türkiye, Hapis cezası, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Zeytin Dalı Harekatı, Afrin
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