Kayıt
18:32 03 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Erdoğan: Türkiye, iğneyle kuyu kazma dönemini geride bırakmış ve kanatlanıp uçma aşamasının eşiğine gelmiş durumdadır

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 516

    Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, iğneyle kuyu kazma dönemini geride bırakmış ve kanatlanıp uçma aşamasının eşiğine gelmiş durumdadır" dedi.

    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Erdoğan Büyük Çamlıca Camii'nin resmi açılışını yaptı: Birileri 'Nasıl dolduracaksınız?' dese de elhamdülillah doluyor
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

    - IDEF Savunma Sanayi fuarında çok önemli ürünlerin sergilendiğini gördük. Diğer ülkelerin yarım asırda geldiği yere bizim firmalar 3-4 yıllık gayretle ulaştı.

    - Maruz kaldığımız saldırılar karşısında, her alanda kendi göbeğimizi endimiz kesmeyi başardık.

    - İhracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 84.4'e yükseldi.

    - İhracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 84.4'e yükseldi. İhracatımız nisan ayında yüzde 5.38 artışla 15 milyar 273 milyon dolar oldu. İthalatımız ise yüzde 14.62 azalarak 18.104 milyar dolar oldu.

    - 2023 hedeflerimize ulaşabilmek için yaptığımız ihracatın katma değerini yükseltmemiz gerekiyor.

    - Türkiye iğneyle kuyu kazma dönemini geride bırakmış ve kanatlanıp uçma aşamasının eşiğine gelmiş durumdadır.

    - İhracatımızın katma değerini geliştirmek için inovasyona daha çok önem vereceğiz.

    - Yapay zekanın her alanda etkinliğini hissettirdiği bir dönemde konvansiyonel yöntemlerle ön plana çıkamayız.

    - Dijital bir dönüşüme kritik bir politika olarak sahip çıkıyoruz. Dijital ekonomiyi de hızlandırmış bulunuyoruz.

    'HER ALANDA ÜLKEMİZİ ZİRVEYE TAŞIYACAĞIZ'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Murat Kula
    Erdoğan: Trump'a ortak komisyon teklif ettim, Putin'le de paylaştım
    - Birileri bizi kendi içimize kapanmaya zoluyor olsa da bu tuzağa düşmeyeceğiz. Her alanda ülkemizi zirveye taşıyacağız.

    - Dünyanın en eli kanlı terör örgütlerini yerle yeksan etmiş bir ülkeyiz.

    - Yerli savunma sanayiindeki güç bize terörle mücadelede başarıyı getirdi. Çok kısa zamanda terörün belini kıracağız.

    - Bugün AB ülkeleri hala huzur içinde yaşıyor olmalarını Türkiye'nin 4 milyon sığınmacıyı kendi topraklarında misafir etmesine borçlu.

    - Türkiye, artık her üflendiğinde her çelme takıldığında yere kapaklanan o eski Türkiye değildir.

    'PAŞA KEYİFLERİ İSTİYOR DİYE KÜÇÜLELİM Mİ?'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Murat Kula
    Erdoğan: Evlilik dışı ilişkilerin normal sayıldığı, boşanmanın teşvik edildiği sancılı bir süreçle karşı karşıyayız
    - AB'ye tam üye olmak için çok büyükmüşüz. Paşa keyifleri istiyor diye küçülelim mi, boşuna 3 çocuk demiyorum.

    - Kafalarında bir Türk baharı var. Oysa onların her baharı kara kışa dönmüştür.

    - Suriye'de ülkemize yönelik hiçbir tehdide izin vermeyeceğiz. 

    - Avrupa şehirleri cayır cayır yanmaya başladı. Buna rağmen Türkiye'deki fay hatlarını kaşımak isteyenler önce kendi çürük zeminlerine baksın.

    - Seçim sonuçları üzerinden Türkiye'nin geleceğiyle ilgili siyaset mühendisliğine soyunanların bakacağı yer rabiamızdır.

    - Türkiye, kimsenin yutamayacağı kadar büyük bir lokmadır. Türkiye'nin bağımsızlığına karşı yapılacak ekonomik ve siyasi her hamle başarısız olacaktır.

    Etiketler:
    ekonomi, açıklama, Konuşma, Türkiye İnovasyon Haftası, Recep Tayyip Erdoğan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Evleri yıktıran Turgut, daha sonra betondan inşa edeceği kafeyi çam ağacı için ahşaptan yapmaya karar verdi.
    20 yıllık çam ağacının kesilmemesi için projeyi değiştirdi
    Karikatür
    Varşova ve Washington, Polonya’daki ABD askeri sayısını artırma konusunda anlaştı
    İnfografik
    S-400 Triumf Hava Savunma Sistemi ve MIM-104 Patriot
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet