Erdoğan: Türkiye, iğneyle kuyu kazma dönemini geride bırakmış ve kanatlanıp uçma aşamasının eşiğine gelmiş durumdadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- IDEF Savunma Sanayi fuarında çok önemli ürünlerin sergilendiğini gördük. Diğer ülkelerin yarım asırda geldiği yere bizim firmalar 3-4 yıllık gayretle ulaştı.

- Maruz kaldığımız saldırılar karşısında, her alanda kendi göbeğimizi endimiz kesmeyi başardık.

- İhracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 84.4'e yükseldi.

- İhracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 84.4'e yükseldi. İhracatımız nisan ayında yüzde 5.38 artışla 15 milyar 273 milyon dolar oldu. İthalatımız ise yüzde 14.62 azalarak 18.104 milyar dolar oldu.

- 2023 hedeflerimize ulaşabilmek için yaptığımız ihracatın katma değerini yükseltmemiz gerekiyor.

- Türkiye iğneyle kuyu kazma dönemini geride bırakmış ve kanatlanıp uçma aşamasının eşiğine gelmiş durumdadır.

- İhracatımızın katma değerini geliştirmek için inovasyona daha çok önem vereceğiz.

- Yapay zekanın her alanda etkinliğini hissettirdiği bir dönemde konvansiyonel yöntemlerle ön plana çıkamayız.

- Dijital bir dönüşüme kritik bir politika olarak sahip çıkıyoruz. Dijital ekonomiyi de hızlandırmış bulunuyoruz.

'HER ALANDA ÜLKEMİZİ ZİRVEYE TAŞIYACAĞIZ'

- Birileri bizi kendi içimize kapanmaya zoluyor olsa da bu tuzağa düşmeyeceğiz. Her alanda ülkemizi zirveye taşıyacağız.

- Dünyanın en eli kanlı terör örgütlerini yerle yeksan etmiş bir ülkeyiz.

- Yerli savunma sanayiindeki güç bize terörle mücadelede başarıyı getirdi. Çok kısa zamanda terörün belini kıracağız.

- Bugün AB ülkeleri hala huzur içinde yaşıyor olmalarını Türkiye'nin 4 milyon sığınmacıyı kendi topraklarında misafir etmesine borçlu.

- Türkiye, artık her üflendiğinde her çelme takıldığında yere kapaklanan o eski Türkiye değildir.

'PAŞA KEYİFLERİ İSTİYOR DİYE KÜÇÜLELİM Mİ?'

© AA / Murat Kula Erdoğan: Evlilik dışı ilişkilerin normal sayıldığı, boşanmanın teşvik edildiği sancılı bir süreçle karşı karşıyayız

- AB'ye tam üye olmak için çok büyükmüşüz. Paşa keyifleri istiyor diye küçülelim mi, boşuna 3 çocuk demiyorum.

- Kafalarında bir Türk baharı var. Oysa onların her baharı kara kışa dönmüştür.

- Suriye'de ülkemize yönelik hiçbir tehdide izin vermeyeceğiz.

- Avrupa şehirleri cayır cayır yanmaya başladı. Buna rağmen Türkiye'deki fay hatlarını kaşımak isteyenler önce kendi çürük zeminlerine baksın.

- Seçim sonuçları üzerinden Türkiye'nin geleceğiyle ilgili siyaset mühendisliğine soyunanların bakacağı yer rabiamızdır.

- Türkiye, kimsenin yutamayacağı kadar büyük bir lokmadır. Türkiye'nin bağımsızlığına karşı yapılacak ekonomik ve siyasi her hamle başarısız olacaktır.