İzmit'te, 4 gün önce yaya köprüsüne çıkarak intihar etmek isteyen I.Ç.C., bugün aynı köprüye tekrar çıktı. Polis tarafından ikna edilerek karakola götürülen I.Ç.C., bir saat sonra tekrar aynı köprüde intihar teşebbüsünde bulundu.

Olay öğle saatlerinde İzmit'te D-100 Karayolu üzerinde bulunan Turgut Özal Köprüsü'nde yaşandı.

Pazartesi günü, AMATEM'de tedavi görmek istediğini söyleyerek intihar teşebbüsünde bulunan 30 yaşındaki I.Ç.C., bugün tekrar intihar teşebbüsünde bulundu.

Bu kez sabıkalı olduğunu ve işe giremediğini bu yüzden intihar etmek istediğini söyleyen I.Ç.C., polislerin zamanında müdahalesiyle bulunduğu yerden indirildi. İntihar teşebbüsü nedeniyle D-100 Karayolu Ankara yönünde bir şerit kapatılırken, ulaşım aksadı. I.Ç.C. polis tarafından kendisine zarar vermemesi için kelepçelenerek karakola götürüldü.

© DHA / 4 gün sonra aynı köprüden iki kere intihara kalkıştı

KARAKOLDAN BIRAKILINCA YİNE KÖPRÜYE ÇIKTI

I.Ç.C., serbest bırakıldıktan 1 saat sonra yine aynı yerde intihar girişiminde bulundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden gelen görevlilerin ikna çalışmaları sonrası I.Ç.C., çıktığı köprüden indirildi.

Görevlilerin neye ihtiyacı olduğunu sorması üzerine I.Ç.C., Sakarya'ya gitmek için 50 TL lazım olduğunu söyledi. Görevlilerin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını söylemesi üzerine I.Ç.C., polis eşliğinde yeniden karakola götürüldü.

Köprüde toplananlar ise yaşananları izleyerek, cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekti.