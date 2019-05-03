4 gün sonra aynı köprüden iki kere intihara kalkıştı

Olay öğle saatlerinde İzmit'te D-100 Karayolu üzerinde bulunan Turgut Özal Köprüsü'nde yaşandı.
Pazartesi günü, AMATEM'de tedavi görmek istediğini söyleyerek intihar teşebbüsünde bulunan 30 yaşındaki I.Ç.C., bugün tekrar intihar teşebbüsünde bulundu.
Bu kez sabıkalı olduğunu ve işe giremediğini bu yüzden intihar etmek istediğini söyleyen I.Ç.C., polislerin zamanında müdahalesiyle bulunduğu yerden indirildi. İntihar teşebbüsü nedeniyle D-100 Karayolu Ankara yönünde bir şerit kapatılırken, ulaşım aksadı. I.Ç.C. polis tarafından kendisine zarar vermemesi için kelepçelenerek karakola götürüldü.
KARAKOLDAN BIRAKILINCA YİNE KÖPRÜYE ÇIKTI
Görevlilerin neye ihtiyacı olduğunu sorması üzerine I.Ç.C., Sakarya'ya gitmek için 50 TL lazım olduğunu söyledi. Görevlilerin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını söylemesi üzerine I.Ç.C., polis eşliğinde yeniden karakola götürüldü.
Köprüde toplananlar ise yaşananları izleyerek, cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekti.
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