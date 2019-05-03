MHP'nin nafaka teklifi hazır

TBMM gündemine alınacak yasal düzenlemeler arasında yer alan, ‘nafaka ödeme sistemi’ ile ilgili yasal değişiklik üzerinde çalışma sürüyor.
Adalet Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ortak çalıştığı kanun değişikliği, TBMM'ye sunulacak öncelikli yasal düzenlemeler arasında yer alıyor.
MHP'NİN TEKLİFİ HAZIR
5 yılın sonunda mahkemeler aracılığıyla nafaka durumu yeniden değerlendirilecek. Nafakanın devamı öngörüldüğünde ise ödeme artık kamu tarafından yapılacak.
Adalet ve Aile Bakanlıklarının, söz konusu düzenlemenin tamamlanmasının ardından Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin de görüşlerini alacakları belirtildi.
Teklifin yakın zamanda Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.
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