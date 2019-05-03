MHP'nin nafaka teklifi hazır

Adalet Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'nafaka ödeme sistemi'nde değişiklik öngören çalışması devam ederken, MHP de 'nafakanın 5 yılla sınırlanması' ile ilgili kanun teklifi hazırladı.

TBMM gündemine alınacak yasal düzenlemeler arasında yer alan, ‘nafaka ödeme sistemi’ ile ilgili yasal değişiklik üzerinde çalışma sürüyor.

Adalet Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ortak çalıştığı kanun değişikliği, TBMM'ye sunulacak öncelikli yasal düzenlemeler arasında yer alıyor.

MHP'NİN TEKLİFİ HAZIR

MHP grubu da 'süresiz nafaka' ile ilgili kanun teklifi hazırladı. Teklife göre, nafaka alan kadın ya da erkeğin mali durumunda değişiklik olmaması, yeniden evlenmeme gibi durumlarda nafaka ödemesi en fazla 5 yıl ile sınırlandırılacak.

5 yılın sonunda mahkemeler aracılığıyla nafaka durumu yeniden değerlendirilecek. Nafakanın devamı öngörüldüğünde ise ödeme artık kamu tarafından yapılacak.

Adalet ve Aile Bakanlıklarının, söz konusu düzenlemenin tamamlanmasının ardından Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin de görüşlerini alacakları belirtildi.

Teklifin yakın zamanda Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.