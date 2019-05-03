Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin basın özgürlüğü açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanlığı, ABD Büyükelçiliği'nin yaptığı basın özgürlüğü açıklamasına yanıt verdi.

© AA / Kriter Dergisi Fahrettin Altun'dan ABD'nin basın özgürlüğü açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından ABD Büyükelçiliği'nin bu sabah yaptığı "Türkiye’yi ifade özgürlüğüne, adil yargılanma güvencesine ve yargı bağımsızlığına saygı göstermeye, bunları teminat altına almaya çağırmayı sürdüreceğiz" açıklamasına yanıt verildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinin görev yaptığı ülkeyle ilgili temelsiz çağrılarda bulunmasını esefle karşılıyoruz. İfade özgürlüğü Anayasal haktır. Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü toplumumuzun temel taşlarıdır."

ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinin görev yaptığı ülkeyle ilgili temelsiz çağrılarda bulunmasını esefle karşılıyoruz. İfade özgürlüğü Anayasal haktır. Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü toplumumuzun temel taşlarıdır. @USEmbassyTurkey — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 3, 2019

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