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23:06 03 Mayıs 2019
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    Mevlüt Çavuşoğlu

    15 Temmuz'da mağdur olan Japon çocuk Çavuşoğlu'na mehter marşını söyledi

    © REUTERS / Khalid Al-Mousily
    Türkiye
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    15 Temmuz darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı'nda mahsur kalan 10 yaşındaki Japon çocuk Yorihisa Ono, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Mehter Marşları arasında en bilinenlerden olan "Ceddin Deden" marşını söyledi.

    Bakan Çavuşoğlu, Macaristan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) bu ülkede yaşayan Türk vatandaşları ve sivil toplum kuruluşları yetkilileriyle buluştu.

    Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi zabıta ekipleri, Koza İpek Grubu’nun sahibi Akın İpek’in annesi olan Melek İpek'in kamuya ait arazi üzerine yaptırdığı beton duvar ve çardaklar Mehter Marşı eşliğinde yıkıldı.
    © Fotoğraf : DHA
    İşadamı Akın İpek'in annesinin yaptırdığı çardak, Mehter Marşı eşliğinde yıkıldı

    Çavuşoğlu, burada 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı'nda mahsur kaldığı için Türkiye hakkında olumsuz görüşler edinen fakat YEE'nin çabalarıyla Türk kültürüne ilgi duyan 10 yaşındaki Japon Yorihisa Ono'nun söylediği ''Ceddin Deden'' marşını dinledi.

    Bakan Çavuşoğlu ile Japonca ve Türkçe sohbet eden Ono, Çavuşoğlu'na Türkçe "Tanıştığımıza memnun oldum." dedi. 

    Ono, daha sonra Çavuşoğlu ile Rabia işareti yaparak fotoğraf çektirdi.   

    Çavuşoğlu, ayrıca Japon çocuk Ono'ya hediye takdim etti. 

     

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    Etiketler:
    Mehter, 15 Temmuz darbe girişimi, Japonya, Türkiye
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