İBB haberlerine getirilen yayın yasağına İYİ Parti'den tepki

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, söz konusu haberlere getirilen erişim engeline sosyal medyadan tepki gösterdi.
Seymen, şu ifadeleri kullandı:
"İBB eski yönetiminin iktidara yakın vakıf ve derneklerle yaptığı yardımlarla ilgili haberlere erişim engellendi! Kabahati gizlemek yerine iftira davası açıp kanun önünde aklanmak vardı. Parazitsiniz. Boğazınızda kalsın."
İBB eski yönetiminin iktidara yakın vakıf ve derneklerle yaptığı yardımlarla ilgili haberlere erişim engellendi !— Hasan Seymen (@HasanSeymen10) May 3, 2019
Kabahati gizlemek yerine iftira davası açıp kanun önünde aklanmak vardı.
Parazitsiniz.
Boğazınızda kalsın.
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