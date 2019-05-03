İBB haberlerine getirilen yayın yasağına İYİ Parti'den tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2018 için hazırladığı 56 sayfalık STK (Sivil Toplum Kuruluşu)-Okul-Yurt Faaliyeti Raporu’yla ilgili haberlere erişim engeli getirilmesine İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen'den tepki geldi.

© Fotoğraf : Twitter Eski İBB yönetiminin vakıflara yaptığı yardımlarla ilgili haberlere erişim engeli

31 Mart yerel seçimlerinin öncesinde gündeme gelen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2018 için hazırladığı 56 sayfalık STK (Sivil Toplum Kuruluşu)-Okul-Yurt Faaliyeti Raporu’yla ilgili haberlere erişim engeli getirilmişti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, söz konusu haberlere getirilen erişim engeline sosyal medyadan tepki gösterdi.

Seymen, şu ifadeleri kullandı:

"İBB eski yönetiminin iktidara yakın vakıf ve derneklerle yaptığı yardımlarla ilgili haberlere erişim engellendi! Kabahati gizlemek yerine iftira davası açıp kanun önünde aklanmak vardı. Parazitsiniz. Boğazınızda kalsın."