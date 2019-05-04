Bulanık'ta kaymakam, belediyenin borç afişini indirtti

Muş’un Bulanık Belediyesi’ne asılan 'borç bilgilendirme' pankartı, 31 Mart öncesi kayyım olarak görev yapan Kaymakam Hacı Arslan Uzan’ın talimatıyla polisler tarafından indirildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Muş’un Bulanık ilçesinde belediye başkanı seçilen HDP’li Adnan Topçu daha önce kayyımın yönetiminde bulunan belediyenin borçlarını belediye binasının girişine astı.

Pankartta Bulanık Belediyesi’nin yeni başkanının belediyeyi 172 milyon 498 bin 772 TL borçla devraldığı aktarıldı.

Daha sonra pankart, yerel seçimler öncesi belediyede kayyım olarak görev yapan Kaymakam Hacı Arslan Uzan’ın talimatıyla polisler tarafından indirildi. Pankartın indirilmesi üzerine belediye yönetimi tutanak tuttu.