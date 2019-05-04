MHP'li Yalçın: Cumhur İttifakı'nda uzlaşma, anlaşma ve iradi bir kabul söz konusudur

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, "İttifakta, uzlaşma, anlaşma, rıza ve iradi bir kabul söz konusudur. 31 Mart seçimlerinde yerel dinamikleri dikkate alan ittifak çabalarımızın sandığa yansımasını daha çok seçmenin tercihine bağlı kılan bir hususta nasıl icbar, zorlama olabilir? Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın Cumhur İttifakı konusundaki açıklamalarıyla parti sözcülerinin beyanları açık ve nettir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, bazı köşe yazarlarınca ittifak konusunun MHP aleyhinde algı oluşturma vesilesi haline getirilmeye çalışıldığını belirterek, bu şahısların amacının kafaları karıştırmak, MHP'nin iyi niyetli çabaları hakkında soru işaretleri oluşturmak olduğunu anlattı.

MHP'nin yapıcı, Türkiye'nin meselelerine çözüm üreten, kucaklayıcı siyasetini görmezden gelerek, hadiseyi farklı kavramaya çalışmanın, düpedüz kötü niyet içeren, çirkin bir tutum olduğunu vurgulayan Yalçın, "MHP'nin maksadını anlamaya çalışmak yerine onu etkisizleştirmeye, Cumhur İttifakı'nın yararlarını ortadan kaldırmaya, Türkiye'nin uçuruma yuvarlanmak üzere olduğu bir zeminde teşekkül eden milli mutabakatı baltalamaya yönelik bu türden abes çıkarımları kamuoyunun nazarı itibara almayacağından eminiz. AK Parti çevrelerinde de böylesi densiz ve kifayetsiz kalemlerin sözüne itibar edilmeyeceğini düşünüyoruz ve görüyoruz. değerlendirmesinde bulundu.

Siyasetin gündemindeki konuların ekseninden uzaklaştırılmadan tartışılıp sağlıklı bir yargıya, Türkiye'nin yararına olacak bir karara varılmasının önem taşıdığını vurgulayan Yalçın, "İttifak konusunda kalem oynatıp, fikir yürüten kimseler, bizim analizlerimizi tahlil etmeye heveslendikleri kadar, muhataplarımızın açıklamaları üzerinde de hassasiyetle durmalıdır" dedi.

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MHP, iktidar partisi olmasa da politik duruşunun ve fikriyatının gereğini yerine getirdiğinin altını çizen Yalçın, şöyle devam etti:

"MHP'nin, FETÖ'nün devlet kurumlarını ele geçirip siyaseti dizayn etme çabaları karşısında haysiyetli ve çetin bir mücadele veren, özellikle Türkiye'nin son on yılına damga vuran bir parti olduğu unutulmamalıdır. Adı geçen ve benzeri yazarların bahse konu yazılarında sözünü ettiği cebir, yani zorlama ittifakın doğasına aykırıdır. İttifakta, uzlaşma, anlaşma, rıza ve iradi bir kabul söz konusudur. 31 Mart seçimlerinde yerel dinamikleri dikkate alan ittifak çabalarımızın sandığa yansımasını daha çok seçmenin tercihine bağlı kılan bir hususta nasıl icbar, zorlama olabilir? Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın Cumhur İttifakı konusundaki açıklamalarıyla parti sözcülerinin beyanları açık ve nettir. MHP'nin değerlendirmeleri, bu doğrultuda samimi bir siyasi tavrın ortaya çıkmasını temin etmek üzere kamuoyuna yansıtılmıştır. Dolayısıyla bu konunun kategorik olarak tartışılması, sağduyu, izan, insaf ve empati ölçülerinde analiz edilmesi gereklidir."