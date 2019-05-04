İYİ Partili Özdağ: Demek AB ülkelerinin huzuru için Türkiye'nin huzuru kaçıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen organizasyona katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradaki konuşmasında, "Bugün Avrupa ülkeleri hala huzur içinde yaşıyor olmalarını, Türkiye'nin 4 milyon sığınmacıyı kendi topraklarında misafir etmesine borçludur" dedi.
© AA /
Erdoğan'ın bu açıklamalarına İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’dan tepki geldi.
Sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Özdağ, "Demek AB ülkelerinin huzuru için Türkiye'nin huzuru kaçıyor" değerlendirmesinde bulundu.
Demek AB ülkelerinin huzuru için Türkiye'nin huzuru kaçıyor. pic.twitter.com/MOJcOqROY2— Prof. Dr. Ümit Özdağ (@umitozdag) May 3, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)