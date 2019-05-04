Düzce'de bir evde patlama ve yangın

Düzce'de iki katlı müstakil bir ev, tüp patlaması sonucu çıkan yangında tamamen yandı.

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Düzce’de Fevzi Çakmak Mahallesi Fatih Sokak’ta yaşayan Dilaver Beken’e ait iki katlı evde aniden büyük bir patlama meydana geldi.

Toplamda 4 ailenin yaşadığı müstakil ev, patlamanın ardından alev alarak yanmaya başladı. Evde yaşayan aileler olayın şokunun ardından, kendi imkanları ile evden çıkmayı başardı.

Haber verilmesi üzerine gelen Düzce itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına almayı başardı.

Tamamen yanarak büyük bir bölümü çöken ev kullanılamaz hale geldi.

Patlama olduğunda evde bulunan ev sahibi Dilaver Beken, çok şiddetli bir patlama olduğunu belirterek, “Benim arka dairemde oturanların büyük mutfak tüpü patladı, patlama çok şiddetliydi. Ev alev alınca kendimizi dışarıya attık” dedi.