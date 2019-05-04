Yunanistan'a yüzerek kaçmaya çalışırken yakalandı

Çağrı üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'nda görevli 2 bot ve 1 dalış timi bölgeye sevk edildi.
Bodrum'a dönmekte olan tekneye ulaşan ekipler, teknede bulunan 7 Rus turistin bilgisine başvurdu.
Turistler, ekiplere Bodrum'a dönerken denizde şnorkel maske ve paletle yüzen bir kişi gördüklerini, yorgun olduğunu gözlemledikleri için tekneye aldıklarını aktardı.
Yunanistan'daki adaya gitmek istediğini belirten kişinin, tekne kaptanının talebini reddetmesi üzerine tekrar denize atladığını anlatan turistler, bunun üzerine yardım çağrısı yaptıklarını ve denizde başka kimse görmediklerini kaydetti.
Düzensiz göçmenin fotoğrafının gösterildiği Rus turistler, denizde karşılaştıkları kişi olduğunu teyit etti.
İfadesine başvurulan Hade ise Akyarlar sahilinden tek başına yüzerek denize açıldığını, amacının yüzerek adaya gitmek olduğunu söyledi.
Bunun üzerine arama çalışmalarını sonlandıran ekipler, Faek Hade'yi işlemleri için Bodrum Limanı'na götürdü.
Hade, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresine gönderilecek.
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