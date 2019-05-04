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    8 Mart Dünya Kadınlar Günü

    Motosikletli taşıma uygulaması Scotty sürücünden genç avukata cinsel saldırı

    © AFP 2019 / OZAN KOSE
    Türkiye
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    İstanbul'da evine dönmek için motosikletli servis uygulaması ‘Scotty’ üzerinden bir araç çağıran genç avukat kadın, cinsel saldırıya uğradığını söyleyerek suç duyurusunda bulundu. Şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Küçükçekmece, taciz, protesto
    © Fotoğraf : İHA/VEDAT BAYRAKTARK
    Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunan zanlı suçunu itiraf etti
    Sosyal medya platformu Twitter üzerinden hesap açan bir kadın, 28 Nisan akşamı Scotty adlı uygulamadan çağırdığı motosiklet sürücüsü tarafından cinsel tacize maruz kaldığını açıkladı.

    Kadıköy'de yaşayan 24 yaşındaki stajyer avukat R.G.G., geçen pazartesi akşamı Beşiktaş’ta arkadaşları ile iş yemeğinde buluştu. Genç avukat, program sonrası evine gitmek için motosikletli servis uygulaması ‘Scotty’ üzerinden bir araç çağırdı. Sabah uyandığında kendisini motosiklet sürücüsü K.Ö.’nün evinde çıplak halde bulduğunu belirterek yaşadıklarını sosyal medyada anlattı.

    R.G.G., hemen Çengelköy Polis Merkezi’ne gitti. Üzerindeki iç çamaşırlarını delil olarak karakola veren genç avukat, motosiklet sürücüsünden şikâyetçi oldu.

    ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

    Metrobüs
    © AA /
    Metrobüste bir kadına cinsel tacizde bulunan kişi tutuklandı
    Soruşturma başlatan savcılık şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Motosiklet sürücüsü ise saklandığı evde yakalandı. Önceki gün İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheli hakkında savcılık tutuklama kararı verdi. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği ise şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

    İstanbul Barosu Kadın Hakları merkezi, "Talebimiz doğrultusunda İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından dosyaya gizlilik kararı verilmiştir. Kimlik bilgilerinin güvenliği ve diğer özel bilgilerin gizliliği açısından bu karar verilmiştir." açıklamasında bulundu.

    Genç kadın, söz konusu şahıs ve ailesinin kimlik ve iletişim adresini bildiğini söyledi.

    ‘HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM’

    Cinsel istismar
    © Fotoğraf : Twitter
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    Şüphelinin serbest bırakılmasına tepki gösteren R.G.G., “Motosiklet ile daha hızlı gideceğimi düşündüğüm için sürücü çağırdım. Kaskı giydikten sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Beni Çengelköy’de bir eve götürmüş. Sabah uyandığımda üzerimde kıyafetlerim yoktu. Bu sürücü de yanımdaydı. Şok ile uyandım. Çok korkmuştum. Psikolojim bozuldu” dedi. Stajyer avukat, dün de adliyeye giderek şüpheli K.Ö.’nün tutuklanması için üst mahkemeye itirazda bulundu.

    SCOTTY: HESABI KAPATILDI

    Motorlu servis uygulaması Scotty ise olay üzerine yaptığı açıklamada “Konu tarafımıza iletildiği andan itibaren öncelikle uygulamamızın kullanıcısı olan sürücünün hesabı kapatılmış, yolculuk yapan kullanıcı ve avukatıyla irtibata geçilmiş, olayın aydınlatılması için tüm hukuki gereklilikler yerine getirilmiştir” dedi.

    Etiketler:
    İstanbul, Adli kontrol, Suç duyurusu, cinsel saldırı, Scotty, avukat
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