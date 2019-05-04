Motosikletli taşıma uygulaması Scotty sürücünden genç avukata cinsel saldırı

Kadıköy'de yaşayan 24 yaşındaki stajyer avukat R.G.G., geçen pazartesi akşamı Beşiktaş’ta arkadaşları ile iş yemeğinde buluştu. Genç avukat, program sonrası evine gitmek için motosikletli servis uygulaması ‘Scotty’ üzerinden bir araç çağırdı. Sabah uyandığında kendisini motosiklet sürücüsü K.Ö.’nün evinde çıplak halde bulduğunu belirterek yaşadıklarını sosyal medyada anlattı.
R.G.G., hemen Çengelköy Polis Merkezi’ne gitti. Üzerindeki iç çamaşırlarını delil olarak karakola veren genç avukat, motosiklet sürücüsünden şikâyetçi oldu.
Herkese merhaba,— Scotty Mağduru (@ScottyMagduru) 2 Mayıs 2019
Ben 24 yaşında bir kadınım ve İstanbul Barosu’na kayıtlı stajyer avukatım. 29 Nisan gecesi Scotty isimli mobil aplikasyondan çağırdığım bir motosiklet sürücüsü tarafından istismara uğradım.
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
İstanbul Barosu Kadın Hakları merkezi, "Talebimiz doğrultusunda İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından dosyaya gizlilik kararı verilmiştir. Kimlik bilgilerinin güvenliği ve diğer özel bilgilerin gizliliği açısından bu karar verilmiştir." açıklamasında bulundu.
Genç kadın, söz konusu şahıs ve ailesinin kimlik ve iletişim adresini bildiğini söyledi.
‘HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM’
SCOTTY: HESABI KAPATILDI
Motorlu servis uygulaması Scotty ise olay üzerine yaptığı açıklamada “Konu tarafımıza iletildiği andan itibaren öncelikle uygulamamızın kullanıcısı olan sürücünün hesabı kapatılmış, yolculuk yapan kullanıcı ve avukatıyla irtibata geçilmiş, olayın aydınlatılması için tüm hukuki gereklilikler yerine getirilmiştir” dedi.
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