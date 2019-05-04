Sınıfta cinsel içerikli film izlediği söylenen öğretmen gözaltına alındı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ki bir ortaokulda sınıfta öğrencilerin gözü önünde cinsel içerikli film izleyen öğretmenin gözaltına alındığı belirtildi.

© Fotoğraf : DHA Babanın cinsel istismarını öğretmen ortaya çıkardı

Skandal olayın, Şehit Harun Saltalı Ortaokulu'nda yaşandığı açıklandı. 56 yaşında ki öğretmen H.İ.Ö'nün sınıfta ders esnasında bilgisayardan cinsel içerikli filmler izlediğine şahit olan öğrenciler, durumu diğer öğretmenlerine anlatınca olay ortaya çıktı.

Yapılan şikayet üzerine öğretmen H.İ.Ö. polis tarafından gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatan Kadirli Cumhuriyet Savcılığı 10 ayrı öğrencinin ve bazı öğretmenlerin ifadesini aldı.

Pedagoglar eşliğinde ifade veren öğrenciler, öğretmen H.İ.Ö'nün sınıfta yaptıklarını anlattı.

Öğrencilerin ifadelerinin ardından tutuklama istemi ile mahkemeye sevk edilen öğretmen H.İ.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.