İYİ Parti 6 oyla kazanmıştı, seçim iptal edildi: Kırıkkale Keskin'de koltuğa AKP’li kayyum oturdu

Akbaş, 24 Haziran’da AK Parti’den Afyon milletvekili aday adayı olmuştu. Akbaş halen vali yardımcılığının yanı sıraİl Özel İdare Sekreteri, Keskin Kaymakamı ve Keskin Belediye Başkanlığı gibi dört görevi birden yürütüyor.
'ETİK DEĞİL'
İYİ Parti Kırıkkale İl Başkanı Bülent Altınışık, “Keskin'de kazanan adayın mazbatası iptal edildi, meclis üyeleri duruyor. Valinin meclis üyelerinden birini başkan olarak ataması gerekirdi. AKP'den milletvekili aday adayı olmuş kişi, 30 gün sonra yapılacak seçimden sorumlu. Bu etik değil'' sözleriyle karar tepki gösterdi.
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