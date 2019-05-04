Erdoğan: Vatandaşım 'bu seçim yenilenmeli' diyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki seçimlerde usülsüzlük yapıldığını iddia ederek "Vatandaşım bana şunu söylüyor; bu seçim yenilenmeli" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MÜSİAD'ın 25. Olağan Genel Kurulu ve Genel Merkez Binası açılış törenine katılarak bir konuşma yaptı.

Konuşmasının önemli bir bölümünde İstanbul'daki seçimlere değinen Erdoğan, yolsuzluk ve usülsüzlük yaşandığını iddia etti. Şimdiye kadar 'sustuğunu' söyleyen Erdoğan, vatandaşın seçimlerin yenilenmesini istediğin savundu.

Erdoğan, "Bu yolsuzluğun ortadan kaldırılması ve hem YSK'yı aklayacaktır hem de milletimizin gönlü ferah hale gelecektir. Burada bir şaibe var. Bu açık ortada. Yolsuzluk var açık ortada. Gidelim millete, milli irade nasıl bir karar veriyorsa başımız gözümüz üstüne deriz onu kabulleniriz. Olay bu kadar basit" dedi.

Seçimlerin ardından Cumhur İttifak'nda çatlak yaşandığı iddialarını da bir kez daha reddeden ERdoğan, "Cumhur İttifakı, yeni dönemin lokomotifi olmayı sürdürecektir. Spekülasyona girmek isteyenlere sesleniyorum: Boşuna uğraşmayın" mesajını verdi.

#Canlı: #CumhurbaşkanıErdoğan, MÜSİAD 25. Olağan Genel Kurulu ve Genel Merkez Binası Açılış Töreninde konuşuyor. https://t.co/fkBDpsblJL — AA Canlı (@AACanli) 4 Mayıs 2019

'MÜSİAD AMİRAL GEMİSİ ROLÜ ÜSTLENİYOR'

​Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

© AA / CHP CHP'den İstanbul açıklaması: Kazanılmış seçimin gaspına izin vermeyeceğiz

Milli serveti ne kadar büyütürsek, iş adamlarımız başta olmak üzere bundan o kadar fayda elde edecek. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması için MÜSİAD'ın çalışmalarını daha da yaygınlaştırmasına ihtiyacımız var.

Devletle sermaye arasında köprü olan MÜSİAD yanımıza durmasıyla da milli ve yerli oluşunu göstermiştir. Bunun en önemli örneği de 15 Temmuz olayıdır. 15 Temmuz’da beraberce dayanışma içerisinde verilen mücadele asla unutulamaz.

© Fotoğraf : DHA Kaftancıoğlu: Seçim iptal edilemez, ben İstanbul il örgütü olarak 5 yıl sonraki seçimlere hazırlanmaya başladım

Buradan bir kez daha ilan ediyorum. Biz hiçbir zaman milletin iradesinin üzerinde bir irade tanımadık tanımayacağız. Milletin iradesine sahip çıkmak için seçim sonuçlarını yakından takip ediyoruz.

YSK'nın başkanı, kendilerine yapılan bu tehdide karşı bir yazılı açıklama yaparak, 'siz nasıl olur da bizi tehdit edersiniz' demiyor.

© AA / Murat Kula Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MÜSİAD'ın 25. Olağan Genel Kurulu ve Genel Merkez Binası açılış törenine katılarak bir konuşma yaptı.

'31 MART'I KURBAN ETMEK İSTEMİYORUZ'

Bütün çabamız usulsüzlüklerle yolsuzluklarla, evet bir 31 Mart'ı kurban etmek istiyoruz. Bakıyorsunuz ana muhalefetin temsilcileri ne diyorlar, kime diyorlar? YSK'ya diyorlar. Kızılay'a çıkamazsınız diyorlar. Tehdit ediyorlar. Bırakın bu şekilde bir uyarıyı imada dahi bulunamazsınız der Anayasa'nın 138. maddesi. Şu anda YSK'nın sayın başkanı kendilerine yapılan bu tehdit karşısında şu ana kadar niçin acaba yazılı bir açıklama yapmak üzere 'Siz nasıl olur da beni tehdit edersiniz' demiyor?

© Fotoğraf : Twitter Zeyrek: Kaynağım, 'İstanbul'da seçim kurullarında görev yapan hakimler tayin edilme endişesi yaşamaya başladı' dedi

'ŞİMDİYE KADAR SUSTUM, AMA ARTIK YETTİ'