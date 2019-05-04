Köprüde makas atan sürücü tehlike saçtı

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir otomobilin sürücüsü makas atarak ilerledi, trafikte hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Trafik magandasının bu görüntüleri sosyal medyada çığ gibi büyüdü https://t.co/hOXEo0fTOa