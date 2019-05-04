Köprüde makas atan sürücü tehlike saçtı

Köprüde ağır ağır ilerleyen trafikte araçlar arasından hızla makas atarak ilerleyen sürücü, arkadan gelen araçtakiler tarafından görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Kendisinin ve diğer insanların hayatını tehlikeye atan trafik magandası, sürücülerin ve görüntüyü izleyen sosyal medya kullanıcılarını tepkisini çekti.
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir otomobilin sürücüsü makas atarak ilerledi, trafikte hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Trafik magandasının bu görüntüleri sosyal medyada çığ gibi büyüdü https://t.co/hOXEo0fTOa— CNN TÜRK (@cnnturk) 4 Mayıs 2019
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