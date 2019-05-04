Ekrem İmamoğlu Kadıköy'de: İstanbul son yıllarda gördüğü en güzel ramazan bayramını yaşayacak

Bütün bu politikalarımızı faaliyetlerimizi İstanbul'da en güzel şekilde hayata geçireceğiz. Şeffaf olacağız. İstanbul meclisimizi açığa çıkardık. Neymiş İBB meclisinde çoğunluktalarmış. İstanbulun çoğunluğu halk, vatandaş.

Aynı zarfa atılan oyda ilçe belediye başkanının oyları pırıl pırıl, meclis üyelerine verilen oylar pırıl pırıl ama sıra büyükşehire gelince "Şaibe var" gülerim buna. Bu millet bizi sevdi, sevdi kardeşim. Derdiniz ne?