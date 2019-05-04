Öztrak: Yüce Divan'da yargılanırsınız

Erdoğan'ın, "Ortada bir şaibe ve yolsuzluk var. Bu yolsuzluğun ortadan kaldırılması ve hem YSK'yı aklayacaktır hem de milletimizin gönlü ferah hale gelecektir" sözlerine tepki gösteren Öztrak, şunları söyledi:
Öztrak, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:
"YSK'yı zan altına almaya başladılar. Bir yandan biz YSK'yı tehdit etmiyoruz diyorlar, YSK'yı zan altında bırakıyorlar. 16 Nisan referandumunda, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminde sorun yok. Ama bir tek vatandaşın kendilerine vermediği, Ekrem İmamoğlu'na verdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sorun var. Seçimde yolsuzluk varsa onu gücü elinde tutanlar yapar."
"İnceleniyor, aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı sayılıyor. Maddi temeli olan hiçbir iddia ortaya çıkmıyor. Bir türlü Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı'yla ilgili itirazları durmuyor."
"Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı seçim yenilemesi için yeni kriter ortaya koymuş. Yarım puan fark olursa seçim yenilenir... Artık şu kılavuzları değiştirsin. Artık şu kılavuzları değiştirsin. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir seçim hukuku yok. Bush, Al Gore karşısında 500 oyla kazandı."
Erdoğan'ın YSK'nın CHP tarafından tehdit edildiği iddiasına da yanıt veren Öztrak şöyle devam etti:
"YSK’ya baskı yapıldı diyerek CHP hedef gösteriliyor, ondan sonda da deniyor ki, seçimlerin yenilenmesi beka meselesidir. Partimize sürekli kara sürmekten bir türlü vazgeçmiyorlar. Söylüyoruz bunlar bizim üzerimizde durmaz, akar gider."
"Nedir beka meselesi belediye başkanlarımızın sizin indirdiğiniz TC ibaresini tekrar oraya asmak mıdır beka meselesi? Bir hukuk cinayeti tasarlanmış. Sandıktan kazanılan seçimi masada çalmak için düğmeye basılmıştı. Bu cinayete azmettiren de bu cinayeti işleyenler de sonunda soluğu yüce divanda alabilir."
"Bakın Suriye’den her gün şehitlerimiz geliyor. Bunu konuşamıyoruz."
"Engin Altay ben sizi Kızılay'da yürütmem dese tehdittir. Değerlendirmede bulunuyor. YSK bunu bir tehdit olarak algılamadı. Bu ülkenin Cumhurbaşkanının bu ülkenin kurumuna bunu yaparsanız aklanırsınız demesi tehdittir, zan altında bırakmaktır."
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