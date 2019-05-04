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20:06 04 Mayıs 2019
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    Faik Öztrak

    Öztrak: Yüce Divan'da yargılanırsınız

    © AA / Mehmet Ali Özcan
    Türkiye
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    Erdoğan'ın yerel seçimlerin İstanbul'da tekrarlanması talebine CHP Sözcüsü'nden yanıt: Bir hukuk cinayeti tasarlanmış. Sandıktan kazanılan seçimi masada çalmak için düğmeye basılmış. Bu cinayete azmettiren de bu cinayeti işleyenler de sonunda soluğu Yüce Divan'da alabilir.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Murat Kula
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    MÜSİAD Genel Kurulu'na hitabında, İstanbul seçimlerine ilişkin muhalefeti eleştiren AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'şaibe ve yolsuzluk' olduğunu söyleyip "Vatandaşım bana soruyor, bu seçim yenilenmeli" diye konuştu. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan'a, "Ortada bir oyun da şaibe de yok ortada hazımsızlık var" yanıtını verdi.

    Erdoğan'ın, "Ortada bir şaibe ve yolsuzluk var. Bu yolsuzluğun ortadan kaldırılması ve hem YSK'yı aklayacaktır hem de milletimizin gönlü ferah hale gelecektir" sözlerine tepki gösteren Öztrak, şunları söyledi:

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Murat Kula
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    "Ortada bir oyun da şaibe de yok ortada hazımsızlık var. YSK'yı zan altına almaya başladılar. YSK'yı baskı altına almayı bırakın. CHP hedef gösteriliyor, partimize kara çalmaktan vazgeçmiyorlar."

    Öztrak, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

    "YSK'yı zan altına almaya başladılar. Bir yandan biz YSK'yı tehdit etmiyoruz diyorlar, YSK'yı zan altında bırakıyorlar. 16 Nisan referandumunda, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminde sorun yok. Ama bir tek vatandaşın kendilerine vermediği, Ekrem İmamoğlu'na verdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sorun var. Seçimde yolsuzluk varsa onu gücü elinde tutanlar yapar."

    Semih Yalçın
    © AA /
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    "İnceleniyor, aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı sayılıyor. Maddi temeli olan hiçbir iddia ortaya çıkmıyor. Bir türlü Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı'yla ilgili itirazları durmuyor."

    "Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı seçim yenilemesi için yeni kriter ortaya koymuş. Yarım puan fark olursa seçim yenilenir... Artık şu kılavuzları değiştirsin. Artık şu kılavuzları değiştirsin. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir seçim hukuku yok. Bush, Al Gore karşısında 500 oyla kazandı."

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
    © AA / Celal Güneş
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    "Ekrem İmamoğlu'nun kazandığını kabul etmelerinin zamanı geldi. Milletin gerçek meselelerine odaklanmanın zamanı geldi. YSK'yı aklayacak tek bir şey vardır. Seçim hukukuna ve içtihatlarına uygun davranmasıdır." 

    Erdoğan'ın YSK'nın CHP tarafından tehdit edildiği iddiasına da yanıt veren Öztrak şöyle devam etti:

    "YSK’ya baskı yapıldı diyerek CHP hedef gösteriliyor, ondan sonda da deniyor ki, seçimlerin yenilenmesi beka meselesidir. Partimize sürekli kara sürmekten bir türlü vazgeçmiyorlar. Söylüyoruz bunlar bizim üzerimizde durmaz, akar gider."

    Faik Öztrak
    © AA / Volkan Furuncu
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    "Nedir beka meselesi belediye başkanlarımızın sizin indirdiğiniz TC ibaresini tekrar oraya asmak mıdır beka meselesi? Bir hukuk cinayeti tasarlanmış. Sandıktan kazanılan seçimi masada çalmak için düğmeye basılmıştı. Bu cinayete azmettiren de bu cinayeti işleyenler de sonunda soluğu yüce divanda alabilir."

    "Bakın Suriye’den her gün şehitlerimiz geliyor. Bunu konuşamıyoruz."

    Faik Öztrak
    © AA / Mehmet Ali Özcan
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    "Tehdit şöyle olur: Ben sizi Kızılay’da yürütmem deseydi o tehdit olurdu. Ama öyle demiyor. YSK da bunu tehdit olarak algılamıyor. Ama bir Cumhurbaşkanı çıkıp da ‘Bunu yaparsanız aklanırsınız’ derse bu tehdittir."

    "Engin Altay ben sizi Kızılay'da yürütmem dese tehdittir. Değerlendirmede bulunuyor. YSK bunu bir tehdit olarak algılamadı. Bu ülkenin Cumhurbaşkanının bu ülkenin kurumuna bunu yaparsanız aklanırsınız demesi tehdittir, zan altında bırakmaktır."

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    Etiketler:
    YSK, AK Parti, CHP, Recep Tayyip Erdoğan, Faik Öztrak
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