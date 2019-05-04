Dışişleri'nden Mogherini'ye Doğu Akdeniz tepkisi

Dışişleri: AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini'nin, ülkemizin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamayı reddediyoruz.

© AP Photo / Petros Karadjias 'Kıbrıslı Rumlar ilk kez Avrupa Parlamentosu'na bir Kıbrıslı Türk seçme yolunda'

Dışişleri Bakanlığı, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin açıklamalarına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin faaliyetlerinin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarına dayandığı dile getirildi.

"Mogherini tarafından ülkemizin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamayı reddediyoruz. Türkiye, evvelce de defaatle vurguladığı üzere bölgede en uzun kıyıya sahip ülke olarak kendi kıta sahanlığındaki hak ve çıkarlarını koruyacaktır" denilen açıklamada, 'Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kıbrıs Adası etrafındaki asli haklarını da koruyacağı' belirtildi.

Bu bağlamda, Türkiye'nin gereken her türlü adımı atmaktan bugüne kadar çekinmediği ve bundan sonra da çekinmeyeceği belirtilen kaydedilerek şöyle devam edildi:

"Esasen, Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrarı sorumsuzca riske atmaktan çekinmeyen, Kıbrıs Adası'nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını hiçe sayan, işbirliği tekliflerini reddeden ve tüm uyarılarımıza rağmen tek taraflı faaliyetlerinden vazgeçmeyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)'dir."

"Doğu Akdeniz dışındaki tüm aktörlerin, Türkiye'nin ve KKTC'nin bölgedeki enerji denkleminden dışlanamayacağını kabul etmesi ve GKRY'ye koşulsuz bir biçimde destek vermekten vazgeçmesi, bölgenin daha da istikrarsızlaşmasını önleyecek sağduyulu bir yaklaşım olacaktır."

Açıklamada, yıllardır bu meselenin çözümü konusunda adım atmayanların, bugün Türkiye'ye söz söylemeye hiçbir hakları bulunmadığının altı çizildi.