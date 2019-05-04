Akar: Şehitlerin kanı yerde kalmadı, 28 teröristi etkisiz hale getirdik

Milli Savunma Bakanı Akar, "Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı. Saldırıları gerçekleştiren 28 teröristi etkisiz hale getirdik" dedi.
Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi'ne giden Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, operasyonları sevk ve idare etti.
Akar, "Şehidimizin kanı yerde kalmadı. Saldırıyı gerçekleştiren 23 PKK/YPG’li terörist, bölgedeki unsurlarımızın verdiği karşılık sonucu etkisiz hale getirilmiş olup, gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki operasyonlarımız büyük bir azim ve kararlılıkla devam etmektedir" ifadesini kullandı."
Hakkari'deki bir üs bölgesine de yapılan saldırıyı da hatırlatan Akar, şöyle konuştu:
"Operasyonlar neticesinde şu ana kadar en az 5 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece bugün şu ana kadar Hakkari ve Tel Rıfat bölgelerinde devam eden operasyonlarda toplam 28 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor."
"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."
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