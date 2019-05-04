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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TSK’nin komuta kademesi, Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi’nden operasyonları sevk ve idare ederken

    Akar: Şehitlerin kanı yerde kalmadı, 28 teröristi etkisiz hale getirdik

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
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    Suriye ve Irak sınırından açılan ateşlerde 4 Türk askerinin hayatını kaybetmesinin ardından, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar terör örgütüne yeni saldırı başlatıldığı açıklamasını yaptı.

    Türkiye-Suriye sınırında TSK noktası
    © Fotoğraf : DHA
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    "Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat ve Hakkari'deki saldırılarının ardından TSK tarafından ayrı ayrı operasyonlar başlatıldı" haberini geçen Anadolu Ajansı (AA),  "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, teröristlerin saldırılarının ardından başlatılan operasyonları Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi’nden sevk ve idare ediyor" duyurusunu yaptı.

    Milli Savunma Bakanı Akar, "Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı. Saldırıları gerçekleştiren 28 teröristi etkisiz hale getirdik" dedi.

    Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi'ne giden Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, operasyonları sevk ve idare etti.

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen birlikler, Hatay sınırında eğitim faaliyeti gerçekleştirdi.
    © AA / Cem Genco
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    "Bugün Tel Rıfat'tan PKK/YPG'li teröristler tarafından yapılan atışlar sonucu bir kahraman silah arkadaşımızı şehit verdik, bir silah arkadaşımız da yaralandı" diyen Akar, 'hain saldırının hemen ardından operasyonların başlatıldığını' ifade etti.

    Akar, "Şehidimizin kanı yerde kalmadı. Saldırıyı gerçekleştiren 23 PKK/YPG’li terörist, bölgedeki unsurlarımızın verdiği karşılık sonucu etkisiz hale getirilmiş olup, gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki operasyonlarımız büyük bir azim ve kararlılıkla devam etmektedir" ifadesini kullandı."

    Hakkari'deki bir üs bölgesine de yapılan saldırıyı da hatırlatan Akar, şöyle konuştu:

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    © AA /
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    "PKK’lı teröristler tarafından Irak kuzeyinden yapılan havan atışları neticesinde 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralandı. Olay sonrası teröristlere ait hedefler meşru müdafaa hakkı kapsamında bölgedeki kara ateş destek vasıtalarımız ile derhal ateş altına alınmış olup, hava harekâtı ile desteklenen operasyonlar da başlatıldı."

    "Operasyonlar neticesinde şu ana kadar en az 5 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece bugün şu ana kadar Hakkari ve Tel Rıfat bölgelerinde devam eden operasyonlarda toplam 28 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor."

    "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

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