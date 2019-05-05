MHP'den Oya Baydar'a tepki

Oya Baydar'ın "Bahçeli gücünü nereden alıyor?" başlıklı yazısında Genel Başkan'a çok ağır itham ve iftiralarda bulunduğunu iddia eden MHP, "Derhal ispat etsinler, gerekli hukuki müracaatlarda bulunacağız" dedi.

T24 yazarı Oya Baydar'ın MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili "Bahçeli gücünü nereden alıyor?" başlıklı yazısına partiden tepki geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, yazılı açıklama yaptı:

"Bir internet sitesinde 'Bahçeli gücünü nereden alıyor?' başlığıyla yazı kaleme alan Oya Baydar, Sayın Genel Başkanımıza çok ağır itham ve iftiralarda bulunmuştur. Bahse konu mesnetsiz ve temelsiz suçlamaların ispatı muhatabı tarafından acilen sağlanmalıdır" çıkışını yapan Kalaycı "Bu kapsamda lazım gelen hukuki müracaatlarımız kısa süre içinde yerine getirilecektir" diye ekledi.