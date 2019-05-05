MHP'den Oya Baydar'a tepki

T24 yazarı Oya Baydar'ın MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili "Bahçeli gücünü nereden alıyor?" başlıklı yazısına partiden tepki geldi.
Oya Baydar yazdı:— T24 (@t24comtr) May 2, 2019
Bahçeli gücünü nereden alıyor?https://t.co/58WJYTEEUZ pic.twitter.com/jF7k9dsbZ6
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, yazılı açıklama yaptı:
"Bir internet sitesinde 'Bahçeli gücünü nereden alıyor?' başlığıyla yazı kaleme alan Oya Baydar, Sayın Genel Başkanımıza çok ağır itham ve iftiralarda bulunmuştur. Bahse konu mesnetsiz ve temelsiz suçlamaların ispatı muhatabı tarafından acilen sağlanmalıdır" çıkışını yapan Kalaycı "Bu kapsamda lazım gelen hukuki müracaatlarımız kısa süre içinde yerine getirilecektir" diye ekledi.
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