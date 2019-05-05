Kayıp kızı yaraladıktan sonra sazlık alana atarak kaçan şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mucur ilçesine bağlı Kurugöl köyü yakınlarındaki sazlık alanda ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki Z.G'nin yaralı halde bulunmasının ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelinin önce Bursa, daha sonra da İstanbul'a kaçtığını tespit eden ekipler, Bursa ve İstanbul Emniyet Müdürlükleriyle koordineli yapılan çalışma sonunda N.Ö'yü İstanbul'da yakalandı.
N.Ö, 'cinsel istismar' ve 'kesici aletle yaralama' suçlamalarıyla gözaltına alındı.
Kayseri'de ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan 14 yaşındaki Z.G, 1 Mayıs Çarşamba günü Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı Kurugöl köyü yakınlarında sazlık alanda bıçakla yaralanmış halde bulunmuştu.
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