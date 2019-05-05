Kerimcan Durmaz: Özür diliyorum, bu talihsiz olaydan kendime birçok ders çıkardım

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Instagram hesabı üzerinden yanlışlıkla paylaştığı müstehcen görüntülerle ilgili ikinci bir açıklama yaptı, "Yaşadığım bu talihsiz olaydan kendime birçok ders çıkardım ve aslında aile kavramının ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladım" dedi.

Instagram hesabından paylaşılan müstehcen görüntü sonrası tepki çeken ve hakkında suç duyurusunda bulunulan sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, yine Instagram üzerinden yeni bir açıklama yaptı.

Instagram Kerimcan Durmaz hakkında bir suç duyurusu daha

Bu gönderiyi Instagram'da gör Kerimcan Durmaz (@kerimcandurmaz)'in paylaştığı bir gönderi ( 4 May, 2019, 9:34öö PDT )

Durmaz paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Günlerdir çok üzgünüm ve yaşadığım bu olayla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Beni takip eden başta ailem olmak üzere bütün küçük kardeşlerimden, büyüklerimden ve böyle bir şey izlemek zorunda kalan herkesten çok özür diliyorum. O kadar utanıyorum ve o kadar mahcubum ki... Aslında ne diyeceğimi bilemiyorum. Yaşadığım bu talihsiz olaydan kendime birçok ders çıkardım ve aslında aile kavramının ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladım. Tekrar herkesten bir kez daha özür diliyorum."

Durmaz olayın ardından yaptığı ilk açıklamada videonun kendisine ait olmadığını, bu videonun başka bir hesaptan kendisine geldiğini ve avukatına iletmek isterken yanlışlıkla hikayeler kısmında paylaştığını belirtmişti.