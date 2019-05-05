Yavaş 'yerli çiçek' için ihale açtı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş daha önce genelde ihalesiz ve yurt dışından alınan ve eski Başkan Melih Gökçek'in de soruşturma geçirmesine yol açan çiçek alımı için yerli ihaleye çıktı.

İhale çerçevesinde yurt çapındaki firmalardan teklif alınacak. En uygun teklifi verende de çiçekler alınacak. Tüm ihale süreci halkın bilgisi dahilinde yapılacak.

© Fotoğraf : DHA Yavaş belediye meclisi toplantılarını halka açtı

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün aktardığına göre Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 'ANFA Genel Müdürlüğü bir ilke imza atıyor' başlığıyla duyuru yapıldı. ANFA Genel Müdürlüğü 'Ankara şeffaflaşıyor' sloganıyla Ankara'nın park, bahçe ve yeşil alanlarının bitkisel peyzaj çalışmalarına katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiliğe sahip firmaların ön başvurularını 30 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında alacak.

Gökçek döneminde alınan süs bitkileriyle ilgili soruşturma başlatılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları birimince açılan soruşturma çerçevesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden, Gökçek dönemini kapsayan çiçeklerin alımıyla ilgili ayrıntılı bilgi istenmişti.

© Fotoğraf : Twitter Ankara Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinde çalışanlar ve bürokratlar aynı yerde yemek yemeye başladı

Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilen 2017/172886 sayılı 12 Ekim 2018 tarihli yazıda, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma ile ilgili olarak, 30.09.2015-30.09.2017 tarihleri arasında Başkanlığınıza bağlı ilgili Daire Başkanlıkları tarafından satın alınan ve Ankara İI geneli çevre düzenleme (park/bahçe/refuj vb) işlerinde kullanılan süs bitkilerinin hangi firmalardan (firma ismi, şahıs/ortak bilgisi, adres bilgisi, vergi numaralan vs.) ne şekilde (doğrudan temin/ihale) ve fatura bedellerinin kayıtlarınızdan araştırılarak liste halinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gönderilmesi hususu rica olunur” ifadeleri yer almıştı.