İstanbul’da Zafer Günü kutlaması

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’nı kazandığı günü temsil eden 9 Mayıs Zafer Günü, pazar günü Heybeliada’da düzenlenen tören ve piknik ile kutlandı.

İstanbul Heybeliada’da, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB), Nazi güçlerine karşı İkinci Dünya Savaşı’nda (Büyük Vatan Savaşı) kazandığı zaferin 74. yıldönümü kutlandı.

Yüzlerce kişinin katıldığı etkinlik, Osmanlı-Rus savaşında esir alınan ve bir kısmının Heybeliada’da vefat ettiği yaklaşık 300 Rus askeri için yapılan anıta yürüyüşle başladı.

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu desteği ile Toplumsal Diplomasi Derneği’nin düzenlediği bu kutlamaya katılanlar sadece Rusya’dan değildi. İkinci Dünya Savaşı’nda savaşan Ukrayna, Moldova, Gürcistan, Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Belarus, Estonya, Litvanya gibi ülkelerden de temsilciler yürüyüşe katılım sağladı.

Kutlamaya, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Dmitry Evdokimov katıldı ve Rus Subayları Anıtı’na çiçek bıraktı.

'BURADA HERKES KENDİ ATALARINI ANIYOR'

Törene katılan Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Evdokimov Sputnik’e yaptığı açıklamada “Eski SSCB ülkeleri vatandaşları bugün buraya bir eyleme katılmak için geldiler. Rusya’da ve eski SSCB’de Büyük Anavatan Savaşı diyoruz İkinci Dünya Savaşı’na. Bu eylem her yıl yapılıyor. Bu eylemi halk yapıyor, halk istiyor ve düzenliyor. Çünkü herkes kendi dedesini, babasını anmak istiyor. Çünkü bu galibiyet sadece Rusya için değil eski SSCB ülkeleri için de kutsal bir savaştır. 9 Mayıs bizim için çok büyük bir olaydır ve bayramdır” dedi.

Yürüyüş ve törenin ardından Değirmenburnu Tabiat Parkı’nda piknik yapıldı ve Rus halk müzikleri çalındı. Çeşitli ülkelerden gruplar Rus halk dansları da yaptı.