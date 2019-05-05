AA: İstanbul seçimlerinde usulsüzlük soruşturmasında 43 şüphelinin FETÖ ile irtibatı tespit edildi

© AA / İslam Yakut Yıldırım: Milletin iradesi sandıkta tecelli etmiştir

AA'nın aktardığına göre, soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şu ana kadar tespit edilen 43 şüpheliden 2'sinin kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Haberde, şüphelilerden 41'inin Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'daki hesabına para yatırdığının belirlendiği, 41 şüpheliden 2'sinin FETÖ'ye müzahir sendika üyeliğinin bulunduğu, birinin de FETÖ'ye müzahir bir şirkette SGK kaydının olduğunun ortaya çıktığı belirtildi.

Yürütülen adli soruşturma kapsamında, incelemeler devam ediyor.