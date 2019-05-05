Afyonkarahisar'da Afganistan vatandaşını kemerle darp eden kişiler yakalandı

Alınan bilgiye göre, 24 Nisan'da Çay'ın Bahçelievler Mahallesi'nde Afganistan uyruklu bir kişinin, 3 kişi tarafından darp etti.

Polis ekipleri, darp edilen kişinin arkadaşının verdiği ifade doğrultusunda kimliği tespit edilen şüpheliler B.M.Ç. (20), Y.Ç. (19) ve B.K.'yı (13) gözaltına aldı.

Şüphelilerin, gece sokakta karşılaştıkları Afganistan uyruklu kişiyi eve götürüp darp ettikten sonra elini ve ayaklarını bağlayıp, araziye bıraktıklarını söyledikleri öğrenildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları araştırma sonucunda D-300 kara yolu üzerinde buldukları F.R.B'yi sağlık ekiplerine teslim etti.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Çay Sulh Ceza Hakimliği’nin 25/04/2019 tarihli kararı ile şüpheliler B.M.Ç. ve Y.Ç. tutuklandı, B.K. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Müessif olay, 24.04.2019 tarihi gece saat 01:00 sıralarında gerçekleşmiştir. Afgan uyruklu iki kişi evlerine gitmek amacıyla yolda yürüdükleri sırada daha önceden tanımadıkları ve aralarında herhangi bir husumet bulunmayan şüpheliler B.M.Ç. ve Y.Ç. ile suça sürüklenen çocuk B.K. tarafından durdurulmuş, hakaretlerle birlikte darp edilmeye başlanmıştır.

Bu sırada mağdurlardan biri şüphelilerin elinden kaçmış, ancak diğer mağdur şüpheliler tarafından cebir ve tehdit kullanılmak suretiyle B.K.’ya ait eve götürülmüş olup orada da şiddet, eziyete maruz bırakılmıştır.

Yapılan ihbar sonucu derhal Çay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış şüpheliler aynı gece Çay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınmışlardır.

Çay Sulh Ceza Hakimliği’nin 25/04/2019 tarihli kararı ile şüpheliler B.M.Ç. ve Y.Ç. tutuklanmış, suça sürüklenen çocuk B.K. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır. Olaya ilişkin şüpheliler ve suça sürüklenen çocuk hakkında Çay Cumhuriyet

Başsavcılığı tarafından “Cebir, Tehdit veya Hile Kullanılmak Suretiyle Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Eziyet Etme, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Etmek, Mala Zarar Verme, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etme” suçlarından hazırlanan iddianame Çay Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmiştir.

Ayrıca elde edilen deliller sonucu tüm şüpheliler hakkında Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçundan, şüpheli Y.Ç. hakkında Cumhurbaşkanına Hakaret, Atatürk’ün Manevi Hatırasına Hakaret ve Müstehcenlik suçlarından ayrıca soruşturma yürütülmektedir.