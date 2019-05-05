AK Parti'den İstanbul seçimlerinde usulsüzlük soruşturmasıyla ilgili açıklama: İddialarımızın arkasındayız

Yavuz, açıklamasında şunları kaydetti:
"İstanbul seçimlerine ilişkin baştan beri ileri sürdüğümüz iddialarımızın arkasındayız. Çünkü tüm iddialarımız somuttur, nettir. Ayrıca belgeye dayanmayan veya teyit edilmemiş hiçbir bilgiyi de kamuoyuna saygımızın gereği olarak bugüne kadar asla paylaşmadık."
İstanbul seçimlerine ilişkin baştan beri ileri sürdüğümüz iddialarımızın arkasındayız.Çünki tüm iddialarımız somuttur,nettir. Ayrıca belgeye dayanmayan veya teyit edilmemiş hiçbir bilgiyi de kamuoyuna saygımızın gereği olarak bugüne kadar asla paylaşmadıkhttps://t.co/iXih8Cvr50— Ali İhsan YAVUZ (@aliihsanyavuz54) 5 Mayıs 2019
Anadolu Ajansı, İstanbul seçimlerinde usulsüzlük soruşturmasında 43 şüphelinin FETÖ ile irtibatı tespit edildiğini duyurmuştu.
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