Kaftancıoğlu'ndan Gökçek'e: Tanıdığım çok iyi göz hekimleri var

Kaftancıoğlu, Gökçek'in videosunu paylaşarak, "Bu sözlerim de 81 milyon eksi 1 kişiye: O bir kişi, vatandaşın fotoşoplu fotoğraflar yerine orijinal fotoğraflarla ilgilendiğini anlamamış hala. Kendisine iletin tanıdığım çok iyi göz hekimleri gözünü 'parsel parsel' düzeltirler, ancak diğer defektlerine ise tıp bile çaresiz ne yazık ki" ifadelerini kullandı.
BU SÖZLERİM DE 81MİLYON-1KİŞİYE— Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) May 5, 2019
O bir kişi,vatandaşın fotoşoplu fotoğraflar yerine orijinal fotoğraflarla ilgilendiğini anlamamış hala.Kendisine iletin tanıdığım çok iyi göz hekimleri gözünü “parsel parsel” düzeltirler, ancak diğer defektlerine ise tıp bile çaresiz ne yazık ki:( https://t.co/AqV15b9XN6
Diğer yandan Gökçek, "Bu sözlerim de Canan Kaftancıoğlu için" notuyla şu videoyu paylaşmıştı:
BU SÖZLERİM DE— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) May 5, 2019
CANAN KAFTANCIOĞLU İÇİN... pic.twitter.com/wJy4vXFarW
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