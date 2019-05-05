Kayıt
00:16 06 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Muharrem İnce

    Muharrem İnce'den YSK'ya: Daha önceki seçimlerde ne karar verdiyseniz o kararı verin

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 54

    CHP'li Muharrem İnce, 31 Mart seçimlerinin ardından, İstanbul itirazlarına ilişkin nihai kararını vermek üzere 6 Mayıs Pazartesi günü toplanması beklenen YSK'ya çağrıda bulundu. İnce, "Vereceğiniz hukuk dışı kararla demokrasinin celladı olmayın, milletin iradesini Sarayın talimatlarıyla boğmayın" dedi.

    CHP’li Muharrem İnce, yerel seçimler sonrası İstanbul itirazlarına ilişkin nihai kararını vermek üzere yarın toplanması beklenen YSK'ya sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.

    İnce, "YSK üyeleri, sandık kurullarının oluşumuyla ilgili bu seçimde ve daha önceki seçimlerde ne karar verdiyseniz o kararı verin. Vereceğiniz hukuk dışı kararla demokrasinin celladı olmayın, milletin iradesini Sarayın talimatlarıyla boğmayın" ifadelerini kullandı.

    31 Mart seçimlerinin ardından, İstanbul itirazlarına ilişkin nihai kararını vermek üzere YSK'nın yarın toplanması bekleniyor.

    Önce AK Parti, İstanbul geneli ve Büyükçekmece ardından da MHP İstanbul geneli ve Maltepe'de seçimlerin yenilenmesini talep etti. YSK söz konusu itirazlara ilişkin ilk ara kararı 23 Nisan'da aldı.Kararda AK Parti'nin itiraz ettiği kısıtlı seçmen, ölü seçmen, cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin yerine oy kullanma, zihinsel engellilerin durumu ile kamu görevlisi olmayan sandık başkanı ve görevlilerin araştırılmasını istedi.

    24 Nisan'da MHP'nin başvurusunu gündemine alan kurul, Maltepe'deki Sandık Kurulu Başkan ve Üyelerinin araştırılmasına karar verdi.

    Murat Yetkin
    © Fotoğraf : Twitter
    Murat Yetkin: Erdoğan, İmamoğlu'nda 25 yıl önce İstanbul'u kazanarak başladığı yükselişi görüyor ve önünü kesmek istiyor
    Her iki ara karara göre, ilçe seçim kurullarına beşer günlük süre tanındı. Ancak her iki karara göre de, İlçe Seçim Kurullarına verilen süre, geçtiğimiz Pazartesi ve Salı günü doldu. 5 günlük süre zarfında bazı İlçe Seçim Kurulları araştırmaya ilişkin sonuçları YSK'ya sunmuştu.

    Kısıtlı ve zihinsel engelleri nedeniyle, kısıtlı olduğu iddia edilen kişilere ilişkin mahkeme kararlarını temin eden diğer kurullar da araştırmalarını tamamlayıp sonuçları YSK'ya gönderdi. Böylece İstanbul'un tüm ilçelerine ilişkin araştırma sonuçları tamamlandı.

    İlçe Seçim Kurullarının gönderdiği araştırma sonuçları incelemek ve bu raporlara karşı cevap hazırlamak üzere partilerin YSK temsilcileriyle paylaşıldı.

    Bülent Arınç
    © DHA /
    Arınç: İmamoğlu'nun bile hak kazanmadığı popülariteyi biz kendi ellerimizle ona vermiş olduk
    Ayrıca, YSK'nın da sisteme işlediği araştırma raporlarını ön incelemeye aldığı belirtildi. YSK, İlçe Seçim Kurullarının gönderdiği raporları inceleme işlemini tamamlamasının ardından İstanbul'u görüşmeye başlayacak.

    Kurulun pazartesi günü İstanbul'u gündemine alması bekleniyor. Toplantıda araştırma sonuçlarını ele alacak olan kurul, eksik bulduğu konularda yeni bir ara karar da verebilir.Ancak kurul, araştırmayı yeterli bulursa gelen sonuçlar üzerinden yapacağı değerlendirme ile İstanbul'da seçimin yenilenip yenilenmeyeceğine ilişkin nihai kararını verecek.

    Etiketler:
    AK Parti, itiraz, İstanbul, YSK, CHP
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    İstanbul’da Zafer Günü kutlaması
    İstanbul’da Zafer Günü kutlaması
    Karikatür
    Varşova ve Washington, Polonya’daki ABD askeri sayısını artırma konusunda anlaştı
    İnfografik
    S-400 Triumf Hava Savunma Sistemi ve MIM-104 Patriot
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet