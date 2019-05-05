Muharrem İnce'den YSK'ya: Daha önceki seçimlerde ne karar verdiyseniz o kararı verin

CHP’li Muharrem İnce, yerel seçimler sonrası İstanbul itirazlarına ilişkin nihai kararını vermek üzere yarın toplanması beklenen YSK'ya sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.

İnce, "YSK üyeleri, sandık kurullarının oluşumuyla ilgili bu seçimde ve daha önceki seçimlerde ne karar verdiyseniz o kararı verin. Vereceğiniz hukuk dışı kararla demokrasinin celladı olmayın, milletin iradesini Sarayın talimatlarıyla boğmayın" ifadelerini kullandı.

YSK üyeleri, sandık kurullarının oluşumuyla ilgili bu seçimde ve daha önceki seçimlerde ne karar verdiyseniz o kararı verin. Vereceğiniz hukuk dışı kararla demokrasinin celladı olmayın, milletin iradesini Sarayın talimatlarıyla boğmayın. — Muharrem İNCE (@vekilince) May 5, 2019

31 Mart seçimlerinin ardından, İstanbul itirazlarına ilişkin nihai kararını vermek üzere YSK'nın yarın toplanması bekleniyor.

Önce AK Parti, İstanbul geneli ve Büyükçekmece ardından da MHP İstanbul geneli ve Maltepe'de seçimlerin yenilenmesini talep etti. YSK söz konusu itirazlara ilişkin ilk ara kararı 23 Nisan'da aldı.Kararda AK Parti'nin itiraz ettiği kısıtlı seçmen, ölü seçmen, cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin yerine oy kullanma, zihinsel engellilerin durumu ile kamu görevlisi olmayan sandık başkanı ve görevlilerin araştırılmasını istedi.

24 Nisan'da MHP'nin başvurusunu gündemine alan kurul, Maltepe'deki Sandık Kurulu Başkan ve Üyelerinin araştırılmasına karar verdi.

Her iki ara karara göre, ilçe seçim kurullarına beşer günlük süre tanındı. Ancak her iki karara göre de, İlçe Seçim Kurullarına verilen süre, geçtiğimiz Pazartesi ve Salı günü doldu. 5 günlük süre zarfında bazı İlçe Seçim Kurulları araştırmaya ilişkin sonuçları YSK'ya sunmuştu.

Kısıtlı ve zihinsel engelleri nedeniyle, kısıtlı olduğu iddia edilen kişilere ilişkin mahkeme kararlarını temin eden diğer kurullar da araştırmalarını tamamlayıp sonuçları YSK'ya gönderdi. Böylece İstanbul'un tüm ilçelerine ilişkin araştırma sonuçları tamamlandı.

İlçe Seçim Kurullarının gönderdiği araştırma sonuçları incelemek ve bu raporlara karşı cevap hazırlamak üzere partilerin YSK temsilcileriyle paylaşıldı.

Ayrıca, YSK'nın da sisteme işlediği araştırma raporlarını ön incelemeye aldığı belirtildi. YSK, İlçe Seçim Kurullarının gönderdiği raporları inceleme işlemini tamamlamasının ardından İstanbul'u görüşmeye başlayacak.

Kurulun pazartesi günü İstanbul'u gündemine alması bekleniyor. Toplantıda araştırma sonuçlarını ele alacak olan kurul, eksik bulduğu konularda yeni bir ara karar da verebilir.Ancak kurul, araştırmayı yeterli bulursa gelen sonuçlar üzerinden yapacağı değerlendirme ile İstanbul'da seçimin yenilenip yenilenmeyeceğine ilişkin nihai kararını verecek.