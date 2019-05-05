Saba Tümer THY uçağından paylaştı: Yine rezalet yaşanıyor

Sunucu Saba Tümer, Türk Hava Yolları uçağından bir video paylaşarak, "Yine rezalet yaşanıyor. Torpilli bir yolcu için yaşlı bir kadını zorla uçaktan indirdiler" ifadelerini kullandı.

Sunucu Saba Tümer, Türk Hava Yolları (THY) uçağından bir video paylaştı.

“Yine rezalet yaşanıyor” diyen Tümer sosyal medya hesabından duruma tepki gösterdi.

Bir yolcu için uçağın bekletildiğini söyleyen Saba Tümer, paylaşımında "Yine rezalet yaşanıyor, @TK_TR torpilli bir yolcu için yaşlı bir kadını zorla ucaktan indirdiler. 150 kişi 50 derece uçağın içinde bekletiliyor, rezalet! Olacak şey değil!" ifadelerini kullandı.

Yine rezalet yasaniyor @TK_TR torpilli bir yolcu icin yasli bir kadini zorla ucaktan indirdiler.150 kisi 50 derece ucagin icinde bekletiliyor rezalet rezalet rezaletttt!olucak sey degil!!!! pic.twitter.com/cH5MY86JiS — saba tumer (@saba_t) May 5, 2019

UĞUR DÜNDAR DA TEPKİ GÖSTERDİ

Türk Hava Yolları'na benzer bir tepkiyi de usta gazeteci Uğur Dündar gösterdi.

Twitter'dan paylaşım yapan Dündar, "Dün İzmir'den S.Gökçen'e gelen uçağın 40 dakika rötar yaptığını yazdığımda şak diye cevap veren @TK_HelpDesk 'ten yine aynı hızda cevap bekliyorum. S. Gökçen'den A. Menderes'e 17.00'de kalkması gereken uçak neden tam 1 saat 50 dakika gecikiyor? Bari sahuru da burada yapıp gidelim!" dedi.