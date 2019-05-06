Tarihçi Kadir Mısırlıoğlu hayatını kaybetti

Tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

86 yaşında olan Mısıroğlu, bir süredir Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Kurtuluş Savaşı ile ilgili olarak sarf ettiği "Keşke Yunan galip gelseydi" ifadeleriyle tepki çeken ve kısa süre önce de "Türkçüler, Ziya Gökalp'i adam zanneder, bir Yahudi'nin sistemini Türkiye'ye adapte etmiştir" sözleriyle gündeme gelmişti.

Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş’ın Kadir Mısıroğlu’na üniforması üzerindeyken gerçekleştirdiği ziyaret de uzun süre gündemde kalmıştı.