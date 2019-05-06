Sunucu Fatih Portakal: Sandığı boykot meşruiyet için önemli

Portakal, yaptığı paylaşımda "İstanbul seçimini AKP kazansaydı bugün YSK'yı konuşuyor olmayacaktık. İktidar millet iradesinin tecellisi diyecekti. Kurulun hala seçimi iptal etmeyeceğini duşünenlerdenim. Aksi olursa bence sandığa gitmeye gerek yok. Sandığı boykot meşruiyet için önemli" ifadelerini kullandı.
İstanbul seçimini #AKP kazansa idi bugün #YSK’yı konuşuyor olmayacaktık. İktidar millet iradesinin tecellisi diyecekti. Kurulun hala seçimi iptal etmeyeceğini duşünenlerdenim. Aksi olursa bence sandığa gitmeye gerek yok. Sandığı boykot meşruiyet için önemli— fatih portakal (@fatihportakal) May 5, 2019
31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul itirazlarına ilişkin nihai kararını vermek üzere YSK'nın bugün toplanması bekleniyor.
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