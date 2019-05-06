YSK Başkanı Güven'den İstanbul kararı öncesi Fethiye tatili

© AA / Emrah Yorulmaz AK Parti'den İstanbul seçimlerinde usulsüzlük soruşturmasıyla ilgili açıklama: İddialarımızın arkasındayız

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'in, cuma günü aracıyla Muğla'nın Fethiye ilçesine geldiği bildirildi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre Güven'in gelişi, ilçede ilgiyle karşılandı. Kızını görmeye geldiği belirtilen Güven, pazar günü Fethiye'den ayrıldı.

Diğer yandan YSK Başkanı'na en çok sorulan soru, seçimlerle ilgili yapılan itirazın nasıl sonuçlanacağı oldu.

Sadi Güven'in bu konuda net bilgi vermediği, yalnızca özel sohbetlerde incelemelerin devam ettiğini söylediği bilgisi verildi.