Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabineden hayatını kaybeden Mısıroğlu için taziye mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, hayatını kaybeden tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu için taziye mesajı paylaştı.

© Fotoğraf : Twitter Tarihçi Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabineden isimler hayatını kaybeden tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu için başsağlığı mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Ülkemizin önemli tarihçi yazarlarından biri olan Kadir Mısıroğlu'nun vefatını teessürle öğrendim. Sayın Mısıroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Ülkemizin önemli tarihçi yazarlarından biri olan Kadir Mısıroğlu’nun vefatını teessürle öğrendim. Sayın Mısıroğlu'na Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 5, 2019

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yaptığı paylaşımda, "Tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

Tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) May 5, 2019

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Değerli tarihçi ve yazar Kadir Mısıroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Değerli tarihçi ve yazar Kadir Mısıroğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 5, 2019

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da "Ülkemizin yetiştirdiği önemli tarihçilerden, güzel insan, baba dostu Kadir Mısıroğlu Hakk'ın rahmetine kavuştu. Rabbim mekanını cennet, yakınlarına sabrı cemil ihsan eylesin. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

Ülkemizin yetiştirdiği önemli tarihçilerden, güzel insan, baba dostu Kadir Mısıroğlu Hakkın rahmetine kavuştu. Rabbim mekanını cennet, yakınlarına sabrı cemil ihsan eylesin. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 5, 2019

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "Dâr-ı bekâya irtihal eyleyen Kadir Mısıroğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Dâr-ı bekâya irtihal eyleyen Kadir Mısıroğlu’na Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) May 5, 2019

Öte yandan TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Mısıroğlu için bir başsağlığı mesajı paylaştı.

Şentop, mesajında, "Bazı fikirleri büyük tartışmalara yol açmakla birlikte Türkiye'nin yetiştirdiği önemli tarihçi ve yazarlardan olan Kadir Mısıroğlu'nun vefatını teessürle öğrendim. Otuz yılı aşkın süredir tanıdığım Kadir Mısıroğlu'na rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.