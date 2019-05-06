İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Deniz Gezmiş paylaşımı

İBB Başkanı İmamoğlu, 47 yıl önce bugün idam edilen 68 hareketinin simge isimlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'la ilgili bir paylaşım yaptı.
İmamoğlu, Twitter'dan yayımladığı anma mesajında, "Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde tam bağımsız Türkiye için mücadele edenlere ve bu yürüyüşü sürdürenlere selam olsun. İdamlarının 47. yıl dönümünde Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.
Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde tam bağımsız Türkiye için mücadele edenlere ve bu yürüyüşü sürdürenlere selam olsun. İdamlarının 47. yıl dönümünde Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı rahmetle anıyorum. #6Mayıs1972— Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 6 мая 2019 г.
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