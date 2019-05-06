Erzurum'da kaybolan 4 yaşındaki Furkan'ın cansız bedeni bulundu

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'in cesedine ulaşıldı.

© İHA / ŞİNASİ İNAN-AW694832 Şanlıurfa'da 4 çocuk kayboldu

İlçenin Budaklı Mahallesi'nde 17 Nisan Çarşamba günü evinin önünde oyun oynadıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 4 yaşındaki Furkan'ın cesedi mahalleye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki arazide çobanlar tarafından bulundu.

Budaklı kırsalında hayvanlarını otlattıkları sırada bir çukurun içinde çocuk cesedine rastlayan çobanlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, cesedin 20 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Furkan'a ait olduğunu tespit etti.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

NE OLMUŞTU?

Karaçoban ilçesinde oturan Furkan, 17 Nisan Çarşamba günü evinin önünde oynarken kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince arama başlatılmıştı.

Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında küçük çocuğun babası, amcası, dedesi ve babaannesi gözaltına alınmış, babası, Hınıs Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı.