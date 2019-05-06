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10:55 06 Mayıs 2019
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    15 Temmuz'da hayatını kaybeden gazetecinin oğlu: Bugüne kadar konuşmadım hep sustum ama artık yetti

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    15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden Yeni Şafak gazetesi foto muhabiri Mustafa Cambaz'ın oğlu Alpaslan Cambaz, sosyal medya hesabından yayımladığı yazısında, "Bugüne kadar konuşmadım hep sustum ama artık yetti" ifadelerini kullandı. "Bir seçime sahip çıkamadığınızı, seçimleri FETÖ'nün kaybettirdiğini söylüyorsunuz" diyen Cambaz, "Peki size daha önceki seçimleri FETÖ mü kazandırmıştı da bunu onların kaybettirdiğinden eminsiniz?" diye sordu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçime yönelik “Vatandaşım bana şunu söylüyor; başkanım, bu seçim yenilenmeli” sözlerinin ardından başlayan tartışma sürüyor. 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden Yeni Şafak gazetesi foto muhabiri Mustafa Cambaz'ın oğlu Alpaslan Cambaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasını sosyal medya hesabından yayımladığı yazıyla eleştirdi.

    Vatandaşın Erdoğan’a ulaşamadığını belirten Cambaz, Ensar Vakfı skandalı, Aladağ'daki yurt faciası ve Rabia Naz Vatan'ın ölümü gibi toplumu etkileyen olayları hatırlatıp AK Parti’nin tavrına tepki gösterdi.

    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Erdoğan: Vatandaşım 'bu seçim yenilenmeli' diyor
    OdaTV'nin aktardığına göre Cambaz, "Bugüne kadar konuşmadım hep sustum ama artık yetti!" başlıklı yazısında, bugüne kadar AK Parti’ye oy veren annesinin sandığa gitmediğini, kendisinin de öldürülen Saadet Partililer nedeniyle Saadet Partisi’ne oy verdiğini, seçimin yenilenmesi durumunda ise CHP'li Ekrem İmamoğlu’na oy vereceğini belirtti.

    “Bir seçime sahip çıkamadığınızı, seçimleri FETÖ'nün kaybettirdiğini söylüyorsunuz. Peki size daha önceki seçimleri FETÖ mü kazandırmıştı da bunu onların kaybettirdiğinden eminsiniz?” diye soran Cambaz şöyle devam etti:

    ‘ÖNCEKİ SEÇİM SANDIKLARINI DA TEKRAR TEKRAR SAYSAYDIK FARK KAÇA İNERDİ ACABA’

    YSK
    © AA / Doğukan Keskinkılıç
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    “Daha önceki seçim sandıklarını da tekrar tekrar saysaydık fark kaça inerdi acaba, bunu neden sorgulamayalım biz şimdi? Kimse heyecan aramasın. İstanbul seçiminin yenilenmesi gibi bir hataya düşülürse ucuz hesaplar pahalıya patlayacak. Yeterince berbat bir seçim süreci atlattık. Bir daha seçim olursa İmamoğlu daha yüksek bir farkla seçilir. Yok, mevcut kamuoyunda İstanbul AKP'ye geçerse içinizdeki ajanların son oyunu tutmuş, sokakları karıştırmak için tüm zemin hazırlanmış olacak. Ne İstanbul'u, ne dininizi kaybettiniz korkmayın. Dünya kimseye kalmıyor.”

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    Etiketler:
    seçim, Mustafa Cambaz, Alpaslan Cambaz, Yeni Şafak, FETÖ, 15 Temmuz darbe girişimi, 15 Temmuz
    Topluluk kurallarıTartışma
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